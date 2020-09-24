Лукашенко поклав "червону руку" на Конституцію: відео конфузу на інавгурації стало вірусним

Таємна інавгурація Олександра Лукашенка ознаменувався черговим скандалом - під час трансляції церемонії на білоруському телебаченні ведучий, описуючи захід, в прямому ефірі допустив прикру обмовку.

Так, диктор державного каналу "Білорусь-1" оголосив, що Лукашенко "поклав червону руку" на Конституцію. Відео з символічним ляпом під час випуску новин швидко поширилося мережею та стало "вірусним".

Описуючи церемонію вже шостої інавгурації Лукашенка, диктор обмовився, зачитуючи текст.

"Олександр Лукашенко приніс присягу на вірність своєму народу та вітчизні білоруською мовою, поклавши червону руку на Конституцію", - прозвучало в ефірі.

Відео: На білоруському ТБ розповіли про "червону" руку Лукашенка на церемонії інавгурації

Очевидно, диктор хотів сказати "праву руку", однак переплутав слова. Виправляти свій ляп ведучий також не став і не вибачився.

Таку помилку користувачі мережі вже назвали символічною та обмовкою за Фрейдом, маючи на увазі жорстокі розгони і масові затримання протестувальників в Білорусі, і регулярні заохочення Лукашенком дій силовиків.

В інтернеті активно обговорюють інцидент в ефірі та публікують фотожаби.

Криваву! - так правильно...

От цього й боявся Лукашенко, коли вирішив провести таємну вечерю!

Червону від крові своїх жертв. Все правильно написано. Жодної обмовки. Все так і було. Монстр оголосив війну своєму народу.

Лукашенківська банда пропагандистів втратили совість і професіоналізм абсолютно. Вчора у них - "Єрмошина - голова по референДУРАМ", сьогодні у них ЧЕРВОНА рука вампіра лукашеску... Обмовки постійні. Бояться народного гніву

Може навпаки - совість прокидається і професіоналізм

Все вірно сказав, помилився тільки - криваву руку...

Інавгурація Лукашенка "надихнула" мережу на фотожаби (фото: twitter.com/novosyolov)

Раніше повідомлялося, що Лукашенко після інавгурації грубо обізвав білорусів і похвалив силовиків за жорсткі розгони протестувальників.

Нагадаємо, що Україна не визнає легітимність Лукашенка. Крім того, після таємної інавгурації Лукашенка також не визнають президентом Білорусі ряд західних країн, зокрема США і Європейський союз.