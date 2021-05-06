ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лукашенко показал свое "золотое дно" и рассказал о ферме со страусами (видео)

Новина українською → Беларусь, Четверг 06 мая 2021 14:40
Лукашенко показал свое "золотое дно" и рассказал о ферме со страусами (видео) Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Владимир Костырин

Александр Лукашенко во время неформальной встречи с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном провел экскурсию по одной из своих загородных резиденций, и показал "любимый дворец", "золотое дно", а также рассказал о ферме с лошадьми, кроликами и страусами.

Соответствующее видео опубликовано на сайте Лукашенко и Telegram-канале "Пул Первого".

Сидя в беседке Лукашенко отметил, что не все президенты бывали тут у него в гостях.

Опальный политик также поинтересовался у Додона, читал ли он в СМИ или сети публикации о многомиллионном имуществе и дворцах, которые приписывают непризнанному президенту Беларуси. Речь идет о материале "Лукашенко. Золотое дно", вышедшем в марте на оппозиционном Youtube-канале NEXTA.

"Ты же читал, наверное, про мое "золотое дно" и дворцы? Тебе, думаю, покажу "золотое дно"", - сказал Лукашенко.

В ответ Додон заверил, что "такие глупости не читает".

Лукашенко также устроил фотосессию с Додоном возле своих старых дубов, которые "все время спасает, уже четверть века, наверное лет 20, сколько живет" в этой резиденции.

Видео: Лукашенко рассказал Додону о стареньких дубах в своей загородной резиденции

"Мы с Колей (младший сын Николай Лукашенко, - Ред.) жили вот в этом домике, когда ремонтировали, вот где военные… Там у меня ферма целая. Ну в смысле: лошади, кролики, страусы там... это часть. И сельскохозяйственная техника. У меня через дорогу здесь 37 гектаров земли… не моих, а этого местного кооператива", - рассказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Видео: Лукашенко показал Додону "любимый дворец" и рассказал о ферме

Напомним, в марте белорусская оппозиция выложила фильм о богатствах Лукашенко, и рассказала о его дворце и 17 резиденциях.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко "молниеносно" победил в лыжной гонке, пока соперник "случайно" падал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Персоны Александр Лукашенко Беларусь дворец
LITE
Сегодня день Юрия Победоносца: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины
Сегодня день Юрия Победоносца: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины