Лукашенко показал свое "золотое дно" и рассказал о ферме со страусами (видео)

Александр Лукашенко во время неформальной встречи с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном провел экскурсию по одной из своих загородных резиденций, и показал "любимый дворец", "золотое дно", а также рассказал о ферме с лошадьми, кроликами и страусами.

Сидя в беседке Лукашенко отметил, что не все президенты бывали тут у него в гостях.

Опальный политик также поинтересовался у Додона, читал ли он в СМИ или сети публикации о многомиллионном имуществе и дворцах, которые приписывают непризнанному президенту Беларуси. Речь идет о материале "Лукашенко. Золотое дно", вышедшем в марте на оппозиционном Youtube-канале NEXTA.

"Ты же читал, наверное, про мое "золотое дно" и дворцы? Тебе, думаю, покажу "золотое дно"", - сказал Лукашенко.

В ответ Додон заверил, что "такие глупости не читает".

Лукашенко также устроил фотосессию с Додоном возле своих старых дубов, которые "все время спасает, уже четверть века, наверное лет 20, сколько живет" в этой резиденции.

Видео: Лукашенко рассказал Додону о стареньких дубах в своей загородной резиденции

"Мы с Колей (младший сын Николай Лукашенко, - Ред.) жили вот в этом домике, когда ремонтировали, вот где военные… Там у меня ферма целая. Ну в смысле: лошади, кролики, страусы там... это часть. И сельскохозяйственная техника. У меня через дорогу здесь 37 гектаров земли… не моих, а этого местного кооператива", - рассказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Видео: Лукашенко показал Додону "любимый дворец" и рассказал о ферме