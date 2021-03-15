Лукашенко "молниеносно" победил в лыжной гонке, пока соперник "случайно" падал
Александр Лукашенко эпично вырвал победу в лыжной гонке под Минском. Потуги президента Беларуси дойти до финиша выглядели (в кавычках) молниеносно, но соперник бацьки ему помог, трижды как бы случайно упав.
Видео появилось в Telegram-канале Пул первого. Там же опубликовали много фото с мероприятия.
На кадрах видно, что лыжник слева от президента изо всех сил старается не опередить его.
А потом вдруг падает на ровном месте. Лукашенко остановился, чтобы хоть морально поддержать бедолагу, но спортсмен упорно изображал неваляшку.
После глава государства, видимо, решает, что победа дороже и вырывается вперед. Противник тоже пытается стартовать, но снова оказывается плашмя на лыжне.
Лукашенко победил в лыжной гонке (видео: Пул Первого)
Отметим, что команда Лукашенко соревновалась в биатлонной эстафетной гонке "4 по 2 километра" на Республиканском зимнем спортивном празднике "Минская лыжня - 2021" в Раубичах против команд аппарата Совета министров, облисполкомов, Минского исполкома и других команд.
Лукашенко с удовольствием пофоткался с поклонниками (фото: Пул Первого)
Победителями, что не удивительно, стала команда Александра Лукашенко.
После финиша он заявил, что "побеждать всегда трудно, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз".
Отметим, что Лукашенко не единственный президент, который любит демонстрировать свои спортивные достижения на публике. Не так давно на хоккейном матче отметился Владимир Путин, который эпично грохнулся на льду.