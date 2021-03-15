Лукашенко "молниеносно" победил в лыжной гонке, пока соперник "случайно" падал

Александр Лукашенко эпично вырвал победу в лыжной гонке под Минском. Потуги президента Беларуси дойти до финиша выглядели (в кавычках) молниеносно, но соперник бацьки ему помог, трижды как бы случайно упав.

Видео появилось в Telegram-канале Пул первого. Там же опубликовали много фото с мероприятия.

На кадрах видно, что лыжник слева от президента изо всех сил старается не опередить его.

А потом вдруг падает на ровном месте. Лукашенко остановился, чтобы хоть морально поддержать бедолагу, но спортсмен упорно изображал неваляшку.

После глава государства, видимо, решает, что победа дороже и вырывается вперед. Противник тоже пытается стартовать, но снова оказывается плашмя на лыжне.

Лукашенко победил в лыжной гонке (видео: Пул Первого)

Отметим, что команда Лукашенко соревновалась в биатлонной эстафетной гонке "4 по 2 километра" на Республиканском зимнем спортивном празднике "Минская лыжня - 2021" в Раубичах против команд аппарата Совета министров, облисполкомов, Минского исполкома и других команд.

Лукашенко с удовольствием пофоткался с поклонниками (фото: Пул Первого)

Победителями, что не удивительно, стала команда Александра Лукашенко.

После финиша он заявил, что "побеждать всегда трудно, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз".