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Дворец и 17 резиденций: белорусская оппозиция выложила фильм о богатствах Лукашенко

Новина українською → Минск, Вторник 09 марта 2021 01:10
Дворец и 17 резиденций: белорусская оппозиция выложила фильм о богатствах Лукашенко Фото: Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Телеграм-канал Nexta показал фильм о "многомиллионном имуществе" непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. В нем рассказывается о резиденциях и коллекции автомобилей на четыре миллиона евро, которые, как утверждается, находятся в его пользовании.

Фильм-расследование опубликован на канале Nexta в YouTube.

В фильме "Золотое дно" издание перечисляет 18 объектов недвижимости, которыми пользуется Лукашенко. В частности, среди них - резиденции Дворец Независимости, база отдыха "Крупенино" и хутор "Вискули" в Брестской области.

Один из сотрудников администрации Лукашенко анонимно рассказал, что ежемесячно на содержание его резиденций тратятся "десятки миллионов долларов". Наиболее роскошной резиденцией, которая находится в пользовании Лукашенко, журналисты назвали Дворец Независимости в Минске.

Издание также утверждает, что у Лукашенко есть коллекция автомобилей премиум-класса, общая стоимость которой оценивается в четыре миллиона евро.

Обслуживание машин обходится в "сотни тысяч долларов", говорится в фильме. В частности, издание перечисляет два автомобиля Audi стоимостью 100 тысяч евро каждая, Maybach за 1,5 миллиона евро, Rolls-Royce за 170 тысяч евро, Mercedes за 160 тысяч евро и Tesla за 100 тысяч евро. В 2019 году Лукашенко заявлял, что машину Tesla ему подарил Илон Маск, однако тот не подтвердил эту информацию.

Кроме того, Nexta сообщил, что у Лукашенко есть коллекция ретро автомобилей, стоимость одной машины оценивается на аукционе в несколько "миллионов долларов".

Напомним, в ноябре прошлого года основателей Neхta Путило и Протасевича обвинили в разжигании социальной вражды к представителям власти и правоохранителям. Тогда белорусский режим объявил Путило и Протасевича в розыск.

Позже белорусский режим объявил Путило и Протасевича террористами. Основателей Nexta внесли в список террористов.

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