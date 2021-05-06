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Лукашенко показав своє "золоте дно" і розповів про ферму зі страусами (відео)

Новость на русском → Білорусь, Четвер 06 травня 2021 14:40
Лукашенко показав своє "золоте дно" і розповів про ферму зі страусами (відео) Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Володимир Костирін

Олександр Лукашенко під час неформальної зустрічі з колишнім президентом Молдови Ігорем Додоном провів екскурсію по одній зі своїх заміських резиденцій, і показав "улюблений палац", "золоте дно", а також розповів про ферму з кіньми, кроликами та страусами.

Відповідне відео опубліковано на сайті Лукашенка і Telegram-каналі "Пул Першого".

Сидячи в альтанці Лукашенко зазначив, що не всі президенти бували тут у нього в гостях.

Опальний політик також поцікавився у Додона, чи читав він у ЗМІ або мережі публікації про багатомільйонне майно і палаци, які приписують невизнаному президенту Білорусі. Йдеться про матеріал "Лукашенко. Золоте дно", що вийшов у березні на Youtube-каналі NEXTA.

"Ти ж читав, напевно, про моє "золоте дно" і палаци? Тобі, думаю, покажу "золоте дно"", - сказав Лукашенко.

У відповідь Додон запевнив, що"такі дурниці не читає".

Лукашенко також влаштував фотосесію з Додоном біля своїх старих дубів, які "весь час рятує, вже чверть століття, напевно років 20, скільки живе" в цій резиденції.

Відео: Лукашенко розповів Додону про старенькі дуби у своїй заміській резиденції

"Ми з Колею (молодший син Микола Лукашенко, - Ред.) жили ось в цьому будиночку, коли ремонтували, ось де військові... Там у мене ферма ціла. Ну в сенсі: коні, кролики, страуси там... це частина. І сільськогосподарська техніка. У мене через дорогу тут 37 гектарів землі ... не моїх, а цього місцевого кооперативу", - розповів самопроголошений президент Білорусі.

Відео: Лукашенко показав Додону "улюблений палац" і розповів про ферму

Нагадаємо, у березні Білоруська опозиція виклала фільм про багатства Лукашенка, і розповіла про його палац і 17 резиденцій.

Раніше ми писали про те, що Лукашенко "блискавично" переміг у лижній гонці, поки суперник "випадково" падав.

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