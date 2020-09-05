Лукашенко грубо порушив конституцію: йому загрожує міжнародний суд

Олександр Лукашенко порушив конституцію своєї країни (фото: kremlin.ru)

У Білорусі вирішили ініціювати міжнародне розслідування діяльності Олександра Лукашенка

Олександру Лукашенко загрожує міжнародний суд. Опозиційні сили Білорусі мають намір ініціювати масштабне розслідування діяльності президента Білорусі.

Так, член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колеснікова заявила в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", що дії Лукашенка підпадають під пункт 2 статті 361 КК Білорусі - загроза національної безпеки країни.

"Путін відкрито всьому світу заявив - білорусам і всьому міжнародному співтовариству про те, що Лукашенко порушив закон Республіки Білорусь. Він звернувся за допомогою до іноземної держави. Це загроза національній безпеці", - підкреслила вона.

Свобода слова Савіка Шустера про ситуацію в Білорусі

Про намір домагатися справедливості в міжнародному співтоваристві заявив в ефірі свого Youtube-каналу і колишній кандидат у президенти Білорусі, опозиціонер Валерій Цепкало.

"Ми працюємо з міжнародними юристами США, Європи для того, щоб зібрати все в одну або кілька серйозних кримінальних справ проти Лукашенка, щоб можна було його судити за кордоном", - сказав Цепкало.

Також опозиціонер розповів, що вони мають намір ініціювати оцінку психічного здоров'я Олександра Лукашенка.

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