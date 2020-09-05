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Лукашенко грубо порушив конституцію: йому загрожує міжнародний суд

Субота 05 вересня 2020 09:20
Лукашенко грубо порушив конституцію: йому загрожує міжнародний суд
Олександр Лукашенко порушив конституцію своєї країни (фото: kremlin.ru)
Автор: Світлана Мащенко

У Білорусі вирішили ініціювати міжнародне розслідування діяльності Олександра Лукашенка

Олександру Лукашенко загрожує міжнародний суд. Опозиційні сили Білорусі мають намір ініціювати масштабне розслідування діяльності президента Білорусі.

Так, член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колеснікова заявила в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", що дії Лукашенка підпадають під пункт 2 статті 361 КК Білорусі - загроза національної безпеки країни.

"Путін відкрито всьому світу заявив - білорусам і всьому міжнародному співтовариству про те, що Лукашенко порушив закон Республіки Білорусь. Він звернувся за допомогою до іноземної держави. Це загроза національній безпеці", - підкреслила вона.

Свобода слова Савіка Шустера про ситуацію в Білорусі

Про намір домагатися справедливості в міжнародному співтоваристві заявив в ефірі свого Youtube-каналу і колишній кандидат у президенти Білорусі, опозиціонер Валерій Цепкало.

"Ми працюємо з міжнародними юристами США, Європи для того, щоб зібрати все в одну або кілька серйозних кримінальних справ проти Лукашенка, щоб можна було його судити за кордоном", - сказав Цепкало.

Також опозиціонер розповів, що вони мають намір ініціювати оцінку психічного здоров'я Олександра Лукашенка.

Раніше скандальний нардеп Нестор Шуфрич порівняв Лукашенка і Януковича.

Раніше в ефірі у Савіка Шустера екс-міністр Тимофій Милованов розповів про загрозу інфляції гривні:

Милованов заявив, що коли ціни підуть вгору - на вулицю вийдуть всі

Також дивіться полум'яний виступ Міхеїла Саакашвілі про переговори з божевільною країною-агресором - Росією:

Міхеїл Саакашвілі висловився про РФ

Крім того, пропонуємо подивитися, як заступник Арсена Авакова Антон Геращенко скаржиться в ефірі Шустера на українські суди:

Антон Геращенко розповів про проблеми українських судів

А ось так нардеп Наталія Королевська прокоментувала зупинку виплат людям з ОРДЛО, підтримку переселенців і військовий збір:

Королевська висловилася про зупинку виплат ОРДЛО

А ще - відповідь міністра Сергія Марченка колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману на те, що восени Україну чекає фінансова криза:

Марченко похвалився досягненнями і відповів Гройсману

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