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Лукашенко допустил ляп на форуме в Житомире: Зеленский поправил (видео)

STYLERПерсоны    04.10.2019 - 21:38
Лукашенко допустил ляп на форуме в Житомире: Зеленский поправил (видео)
Лукашенко и Зеленский в Житомире (фото: president.gov.ua)

Владимир Зеленский поправил Александра Лукашенко

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко встретились в Житомире, чтобы обсудить экономические отношения двух стран на форуме регинов. Во время своей речи президент Беларуси допустил досадную оговорку, но Зеленский вовремя его поправил. Видео опубликовал ресурс Новинач на своей Facebook-странице.

"Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России... Непосредственно контакты руководителей регионов - они помогли нам быстрее подойти... уже 6 миллиардов", - произносил свою речь с трибуны Александр Лукашенко.

Владимир Зеленский, сидящий на сцене поправил его: "Украины, Александр Григорьевич".

"Я испугался, думал, неужели я Владимир Владимирович сказал", - произнес Лукашенко и вызвал смех в зале.

"Слава Богу, нет", - ответил Зеленский.

Топ 10 кіноляпів "Слуги народу"

Топ 10 кіноляпів "Слуги народу"

Опубліковано Новинач Пʼятниця, 4 жовтня 2019 р.

Зеленский поправил Лукашенко оговорку в Житомире (видео: facebook.com/novina4)

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