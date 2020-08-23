Лукашенко с автоматом "скрылся" от белорусов в своем дворце: появилось видео

Лукашенко с автоматом в Минске (коллаж: РБК-Украина)

Из-за протестов в Беларуси Александр Лукашенко перешел к серьезным действиям

Как сообщается, 23 августа в Минске, столице Беларуси, снова вспыхнули протесты среди избирателей, несогласных с официальными результатами президентских выборов. В социальных сетях стали появляться фото и видео того, что сейчас происходит в беларусской столице. На камеру попал переизбранный лидер государства Александр Лукашенко с автоматом в руках.

Telegram-канал "Пул Первого" в 19:33 опубликовал видео того, как Лукашенко прилетел во Дворец Независимости. На нем видно, что Лукашенко выходит из вертолета с автоматом в темной форме и бронежелете.

"Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости!", -- сообщает канал.

В Telegram-канале "NEXTA Live" опубликовали фото и видео центра города, куда сейчас направляются представители силовых структур.

"Очень много силовиков сейчас стягивают в центре Минска. Центр города начинают полностью блокировать! Такая картина сейчас на улице Ленина, возле площади Свободы", - говорится в публикации канала.

Протесты в Беларуси (фото: t.me/nexta_live)

Напомним, что Штаб оппозиции предлагает провести референдум по конституции в Беларуси.

Также мы писали, что в Минске ответили на предложение Зеленского провести новые выборы.