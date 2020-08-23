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Штаб оппозиции предлагает провести референдум по конституции в Беларуси

Минск, Воскресенье 23 августа 2020 19:43
Штаб оппозиции предлагает провести референдум по конституции в Беларуси
Фото: Павел Латушко (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Оппозиция предлагает вернуть предыдущую редакцию конституции

Член правления координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко предложил провести референдум в стране. На референдуме хотят поставить вопрос о возвращении к предыдущей редакции конституции Беларуси.

Об этом он заявил, выступая перед протестующими в Минске, передает российское агентство ТАСС.

По словам Латушко, оппозиция выступает за проведение республиканского референдума в стране относительно возвращения к редакции белорусской конституции от 1994 года.

Кроме того, белорусский политик подчеркнул необходимость начала формирования инициативных групп по отзыву всех депутатов парламента Беларуси, а также всех депутатов местных советов.

Отметим, что в то же время президент Беларуси Александр Лукашенко хочет изменить действующую конституцию страны; Лукашенко предполагал, что после внесения изменений в Основной закон в Беларуси могут состояться новые выборы президента.

Внесение изменений в белорусской конституции поддержали в Министерстве иностранных дел России; Лавров назвал перспективными планы белорусского президента по конституции.

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