Штаб оппозиции предлагает провести референдум по конституции в Беларуси

Фото: Павел Латушко (tut.by)

Оппозиция предлагает вернуть предыдущую редакцию конституции

Член правления координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко предложил провести референдум в стране. На референдуме хотят поставить вопрос о возвращении к предыдущей редакции конституции Беларуси.

Об этом он заявил, выступая перед протестующими в Минске, передает российское агентство ТАСС.

По словам Латушко, оппозиция выступает за проведение республиканского референдума в стране относительно возвращения к редакции белорусской конституции от 1994 года.

Кроме того, белорусский политик подчеркнул необходимость начала формирования инициативных групп по отзыву всех депутатов парламента Беларуси, а также всех депутатов местных советов.

Отметим, что в то же время президент Беларуси Александр Лукашенко хочет изменить действующую конституцию страны; Лукашенко предполагал, что после внесения изменений в Основной закон в Беларуси могут состояться новые выборы президента.

Внесение изменений в белорусской конституции поддержали в Министерстве иностранных дел России; Лавров назвал перспективными планы белорусского президента по конституции.