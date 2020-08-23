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Лукашенко з автоматом "сховався" від білорусів у своєму палаці: з'явилося відео

Мінськ, Білорусь, Неділя 23 серпня 2020 20:16
Лукашенко з автоматом "сховався" від білорусів у своєму палаці: з'явилося відео
Лукашенко з автоматом в Мінську (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Через протести у Білорусі Олександр Лукашенко перейшов до серйозних дій

Як повідомляється, 23 серпня у Мінську, столиці Білорусі, знову спалахнули протести серед виборців, незгодних з офіційними результатами президентських виборів. У соціальних мережах почали з'являтися фото і відео того, що зараз відбувається в білоруській столиці. На камеру потрапив переобраний лідер держави Олександр Лукашенко з автоматом в руках.

Telegram-канал "Пул Першого" о 19:33 опублікував відео того, як Лукашенко прилетів у Палац Незалежності. На ньому видно, що Лукашенко виходить з вертольота з автоматом в темній формі і броньованому жилеті.

"Лукашенко годину назад прилетів на місце подій. У Палац Незалежності!", -- повідомляє канал.

У Telegram-каналі "NEXTA Live" опублікували фото і відео центру міста, куди зараз направляються представники силових структур.

"Дуже багато силовиків зараз стягують у центрі Мінська. Центр міста починають повністю блокувати! Така картина зараз на вулиці Леніна, біля площі Свободи", - йдеться у публікації каналу.

Лукашенко з автоматом &quot;сховався&quot; від білорусів у своєму палаці: з'явилося відео

Протести в Білорусі (фото: t.me/nexta_live)

Нагадаємо, що Штаб опозиції пропонує провести референдум по конституції у Білорусі.

Також ми писали, що у Мінську відповіли на пропозицію Зеленського провести нові вибори.

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