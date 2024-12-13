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По всій Україні оголосили тривогу: Росія запустила ракети

П'ятниця 13 грудня 2024 07:06
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По всій Україні оголосили тривогу: Росія запустила ракети Фото: тривога майже по всій країні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 13 грудня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Сигнал наразі у більшості регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

За даними різних моніторинговий каналів, ворог, імовірно, здійснив пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Оновлено о 07:11

"Увага! Ракетна небезпека в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Оновлено о 07:13

Тим часом у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) теж підтвердили, що для Києва існує ракетна небезпека. Киян закликали перейти до укриттів.

Оновлено о 07:35

Зазначимо, що в цей час ворог масовано атакує Україну ракетами.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко написав у своєму Telegram-каналі, що Росія не демонструє жодних однак готовності до припинення атак та терору України.

"Він не змінює тактику з ракетними обстрілами. Накопичував ракети та дрони і прогнозовано їх запустив. Путіна треба зламати, інакше не видно, щоб росія хотіла припинити війну", - наголосив керівник ЦПД.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:06 сигнал тривоги майже по всій території України.

По всій Україні оголосили тривогу: Росія запустила ракети

Нагадаємо, що ворог декілька днів поспіль не атакував масовано Україну на дронами та ракетами. Однак починаючи з вчорашнього вечора і до самого ранку росіяни знову повернули атаки використовуючи БпЛА.

Зокрема, ввечері 12 грудня уламки БпЛА впали в Печерському районі міста Києва. На щастя, падіння було на відкритій місцевості, пожежі та постраждалих не було.

Крім того, вночі російський дрон вдарив по житловому будинку у Харкові. На місці прильоту почалася пожежа, проте детальних наслідків поки немає.

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