По всій Україні оголосили тривогу: Росія запустила ракети
Зранку, 13 грудня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Сигнал наразі у більшості регіонів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".
За даними різних моніторинговий каналів, ворог, імовірно, здійснив пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Оновлено о 07:11
"Увага! Ракетна небезпека в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Оновлено о 07:13
Тим часом у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) теж підтвердили, що для Києва існує ракетна небезпека. Киян закликали перейти до укриттів.
Оновлено о 07:35
Зазначимо, що в цей час ворог масовано атакує Україну ракетами.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко написав у своєму Telegram-каналі, що Росія не демонструє жодних однак готовності до припинення атак та терору України.
"Він не змінює тактику з ракетними обстрілами. Накопичував ракети та дрони і прогнозовано їх запустив. Путіна треба зламати, інакше не видно, щоб росія хотіла припинити війну", - наголосив керівник ЦПД.
Де оголосили тривогу
Станом на 07:06 сигнал тривоги майже по всій території України.
Нагадаємо, що ворог декілька днів поспіль не атакував масовано Україну на дронами та ракетами. Однак починаючи з вчорашнього вечора і до самого ранку росіяни знову повернули атаки використовуючи БпЛА.
Зокрема, ввечері 12 грудня уламки БпЛА впали в Печерському районі міста Києва. На щастя, падіння було на відкритій місцевості, пожежі та постраждалих не було.
Крім того, вночі російський дрон вдарив по житловому будинку у Харкові. На місці прильоту почалася пожежа, проте детальних наслідків поки немає.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.