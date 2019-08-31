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Лучший вид спорта для малышей: Комаровский дал совет родителям (видео)

STYLERЖизнь    31.08.2019 - 21:48
Лучший вид спорта для малышей: Комаровский дал совет родителям (видео)
Евгений Комаровский (Фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский обратил внимание, что спорт и физкультура - не одно и то же

Евгений Комаровский дал рекомендации по видам спорта для маленьких детей и призвал родителей отличать такие понятия, как спорт и физкультура. Известный педиатр на своей странице в Instagram посоветовал мотивировать малышей на занятия разными видами, а не чем-то одним.

Доктор Комаровский ответил на вопрос мамы, дочка которой "познакомилась со спортом", когда купалась в большой ванне.

"Я не рекомендую детям заниматься каким-то одним спортом", - заявил врач высшей категории.

Лучший вид спорта для малышей: Комаровский дал совет родителям (видео)

Евгений Комаровский (Фото: РБК-Украина)

Он добавил, что для девочки было бы замечательно кататься на роликах, играть в волейбол, бадминтон, плавать, бегать, прыгать, заниматься танцами.

"Вот я хочу такое. Чтобы она занималась разными физическими активностями. Вот и все", - сказал Комаровский.

Также он заключил, что если ребенок будет один раз в неделю плавать, один раз танцевать, один раз бегать и один раз играть в теннис - то "я буду просто счастлив".

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Напомним, ранее Комаровский жестко раскритиковал новомодный прибор, который по уверениям производителей должен убивать в помещении все вирусы.

Также мы писали о том, что недавно доктор Евгений Комаровский посоветовал, как правильно выбрать рюкзак для школьника, чтобы не спровоцировать сколиоз или же кифозную осанку.

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