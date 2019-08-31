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Кращий вид спорту для малюків: Комаровський дав пораду батькам (відео)

STYLERЖиття    31.08.2019 - 21:48
Кращий вид спорту для малюків: Комаровський дав пораду батькам (відео)
Євген Комаровський (Фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський звернув увагу, що спорт і фізкультура - не одне й те саме

Євген Комаровський дав рекомендації щодо виду спорту для маленьких дітей і закликав батьків відрізняти такі поняття, як спорт і фізкультура. Відомий педіатр на своїй сторінці в Instagram порадив мотивувати малюків на заняття різними видами, а не чимось одним.

Доктор Комаровський відповів на питання мами, дочка якої "познайомилася зі спортом", коли купалася у великій ванні.

"Я не рекомендую дітям займатися якимось одним спортом", - заявив лікар вищої категорії.

Кращий вид спорту для малюків: Комаровський дав пораду батькам (відео)

Євген Комаровський (Фото: РБК-Україна)

Він додав, що для дівчинки було б чудово кататися на роликах, грати у волейбол, бадмінтон, плавати, бігати, стрибати, займатися танцями.

"Ось я хочу таке. Щоб вона займалася різними фізичними вправами. Ось і все", - сказав Комаровський.

Також він уклав, що якщо дитина буде один раз на тиждень плавати, один раз танцювати, один раз бігати та один раз грати в теніс - то "я буду просто щасливий".

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Нагадаємо, раніше Комаровський жорстко розкритикував новомодний прилад, який за запевненнями виробників повинен вбивати в приміщенні всі віруси.

Також ми писали про те, що нещодавно доктор Євген Комаровський порадив, як правильно вибрати рюкзак для школяра, щоб не спровокувати сколіоз.

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