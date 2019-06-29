Лучший способ защититься: Супрун рассказала, как уберечься от укусов клещей

Супрун дала ряд важных рекомендаций
Уляна Супрун напомнила украинцам, как уберечься от клещей и рассказала о базовых правилах безопасности, которых следует придерживаться при вылазке на природу. Соответствующий пост эксперт опубликовала в соцсети Instagram.
Лучший способ защититься от клещей, по словам Супрун, надевать на отдых в лесу или парке максимально закрытую одежду. Также желательно выбирать светлые вещи - на их фоне будет легче заметить клеща.
Не стоит забывать и про средства защиты от клещей - в виде аэрозоля или мази. Одежду после прогулки следует сразу же постирать, а вещи, которые брали с собой, внимательно осмотреть.
"Укус клеща не всегда можно заметить, ведь животное выделяет анестезирующую жидкость, которая делает момент укуса практически безболезненным. За несколько часов на месте укуса возникает покраснение, зуд, а сам клещ становится больше. Но кусать людей могут и совсем маленькие клещи - они почти прозрачные и малозаметны", - указано в посте.
Что делать, если после отдыха на природе все же "принесли на себе" клеща и своевременно не заметили это:
Эксперт отмечает, что обычно процесс заражения длится от 24 до 36-48 часов, но инкубационный период болезни может быть и значительно длиннее. Симптомы болезни не всегда проявляются сразу, поэтому стоит определенное время после удаления следить за самочувствием.
Внимание стоит обратить на такие симптомы как: повышение температуры, боль в теле, усталость, характерное покраснение, которое напоминает стрелковую мишень. При соблюдении всех вышеперечисленных пунктов, отдых обещает быть приятным и безопасным.
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