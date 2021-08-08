Лучший сомелье раскрыл секрет правильного выбора вина к сыру, рыбе и мясу

Какое вино выбрать к мясу или сыру, а какое - к сладкому десерту или фруктам? Согласитесь, вы хоть раз стояли под таким выбором.

Поэтому о том, как подобрать вино в соответствии с блюдом, решил рассказать обладатель титула "Лучший сомелье Украины" Олег Кравченко в эфире " Украинского радио ".

С какими блюдами лучше всего сочетать вино

Брют (сухое игристое вино) лучше всего сочетается с легкими закусками, ненасыщенными сырами, морепродуктами и фруктами.

Сладкое игристое вино можно сочетать с десертами, с более сладкими фруктами, в частности дыней, персиком или ананасом.

"Я очень люблю в конце вечером сочетать сухое вино с десертами, например, насыщенный Каберне Совиньон с шоколадными десертами, в частности шоколадным фонданом, шоколадным маффином или брауни. В балансе насыщенное красное вино с десертами - это очень интересное сочетание", - говорит эксперт.

Если вы хотите посмаковать вино с сыром, то стоит знать: чем крепче и слаще напиток - тем крепче сыр нужно выбирать. При этом сыр должен быть долгой выдержки - с голубой плесенью, гауда. камамбер.

Вино называют "напитком богов" (фото: pixabay.com)

Если сыр является легким и светлого цвета, то есть малой выдержки, например, козий сыр, то и вино должно быть легким. К белому вину подходит моцарелла, козий сыр, белое мясо и рыба.

Также вина можно миксовать - ничего плохого в этом нет. Например, начинать можно с бокала игристого или легкого белого вина. Далее в зависимости от блюд можно брать более насыщенное белое или розовое вино, и переходить к красному вину с мясом.

Вечер можно завершить 50-70 мл сладкого крепленого вина или коньяком, виски, ромом и тому подобное.

"Главное - понимать свою дозу", - предупреждает сомелье.

Что не нужно есть с вином

По словам эксперта, есть ингредиенты, которые не очень хорошо работают с вином. Это майонезные заправки, а также когда много чеснока и цитрусовых.