Кращий сомельє розкрив секрет правильного вибору вина до сиру, риби і м'яса

Яке вино вибрати до м'яса чи сиру, а яке - до солодкого десерту чи фруктів? Погодьтеся, ви хоч раз стояли під таким вибором.

Тож про те, як підібрати вино відповідно до страви, вирішив розповісти володар титулу "Найкращий сомельє України" Олег Кравченко в ефірі " Українського радіо ".

З якими стравами найкраще поєднувати вино

Брют (сухе ігристе вино) найкраще поєднується з легкими закусками, ненасиченими сирами, морепродуктами та фруктами.

Солодке ігристе вино можна поєднувати з десертами, з більш солодкими фруктами, зокрема динею, персиком чи ананасом.

"Я дуже люблю наприкінці ввечері поєднувати сухе вино з десертами, наприклад, насичений Каберне Совіньйон з шоколадними десертами, зокрема шоколадним фонданом, шоколадним мафіном або брауні. У балансі насичене червоне вино з десертами - це дуже цікаве поєднання", - каже експерт.

Якщо ви хочете посмакувати вино з сиром, то варто знати: чим міцнішим та солодшим є напій - тим міцніший сир потрібно обирати. При цьому сир має бути довгої витримки - з блакитною пліснявою, гауда. камамбер.

Вино називають "напоєм богів" (фото: pixabay.com)

Якщо сир є легким та світлого кольору, тобто малої витримки, наприклад, козячий сир, то і вино має бути легким. До білого вина пасує моцарела, козячий сир, біле м’ясо і риба.

Також вина можна міксувати - нічого поганого в цьому немає. Наприклад, починати можна з келиха ігристого або легкого білого вина. Далі залежно від страв можна брати більш насичене біле або рожеве вино, і переходити до червоного вина з м’ясом.

Вечір можна завершити 50-70 мл солодкого кріпленого вина або коньяком, віскі, ромом тощо.

"Головне - розуміти свою дозу", - попереджає сомельє.

Що не потрібно їсти з вином

За словами експерта, є інгредієнти, що не дуже добре працюють з вином. Це майонезні заправки, а також коли багато часнику та цитрусових.