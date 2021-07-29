Вот что случится с вами, если ежедневно есть по персику

Сейчас в Украине сезон персиков. Немногие знают, насколько полезен для организма этот фрукт. Этот плод необходимо включать в рацион абсолютно всем!

Читайте в нашем материале какое влияние на наш организм оказывает регулярное употребление персиков, сколько их нужно съедать каждый день, а также кому они противопоказаны.

Чем же так полезны персики?

Польза персиков для женщин

Ежедневное употребление свежих персиков повышает гемоглобин и железо, а это идеальная комбинация для женщины, которая собирается стать матерью. Большое количество витаминов в плодах этого фрукта помогает избежать авитаминоза.

Чем богаты персики?

В персиках очень сахаров и клетчатки. Именно это делает их ценным источником энергии. В персиках также содержится много калия, железа, фосфора, магния, фтора, витаминов А, С, В, Е, К, РР, антиоксидантов, пектинов и органических кислот. В сезон медики рекомендуют включать их в меню ежедневно! Не ограничивайте себя в количестве.

Персик полезен сердечникам

В этом фрукте много солей калия, которые способствуют укреплению сердца. Врачи рекомендуют употреблять и при сердечных заболеваниях, в частности, при нарушениях сердечного ритма и гипертонической болезни. Также этот плод поддерживает полноценную работу кровеносной системы.

Какие витамины присутствуют в персиках

В плодах персика содержится большое количество сахара (от 5 до 15 %), свободные органические кислоты (яблочная, лимонная, винная и др., в сумме от 0.2 до 0,7 %), витамины группы B, витамин С (аскорбиновая кислота), провитамин A (каротин), а также витамины К, Е и PP.

Кому персики противопоказаны?

Если у вас повышенная кислотность желудка - персики есть вам не рекомендуется. Он повышает аппетит и выработку желудочной кислоты. В период затишья болезни можно позволить себе 1-2 плода в день.

Также противопоказан этот фрукт при геморрое, атеросклерозе, тромбофлебите. Есть его опасно, так как повышается гемоглобин, а это сказывается на свертываемости крови.