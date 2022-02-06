Лучший рецепт бисквита, который никогда не подведет: три ингредиента и никакого разрыхлителя

По словам экспертов, секрет бисквита - правильно взбитые белки. Они должны быть сбиты не слабо и не слишком сильно, ведь в обоих случаях воздушные пузырьки, которыми насыщаются белки, потрескаются, и тесто "упадет".

Ингредиенты:

Яйца куриные - 4 шт.

Мука пшеничная - 150 г

Сахар - 100 г

Пошаговое приготовление бисквита

Подготовьте и взвесьте ингредиенты. Застелите дно формы диаметром 20 см пергаментной бумагой, не смазывайте ее ничем, иначе бисквит не поднимется в духовке. Разогрейте духовку до температуры 170 градусов.

Осторожно отделите белки от желтков. Даже капля желтка в белках не даст им сбиться.

Разотрите желтки с половиной сахара до увеличения их объема (блендером, вилкой или венчиком).

Взбейте на медленной скорости белки до легкой пены. Затем увеличьте скорость до средней и начинайте добавлять сахар частями. Продолжайте взбивать белки на высокой скорости до пышной густой пены и мягких пиков. Они должны оставаться в миске, если ее перевернуть. Но в то же время оставаться легкими и воздушными.

Добавьте треть белков в смесь желтков и яиц, перемешайте. Просейте в эту смесь муку и перемешайте.

Переложите желтки с мукой к белкам. Осторожно перемешайте обе массы лопаткой. Тесто должно остаться легким и воздушным, поэтому перемешивайте лопаткой осторожными движениями снизу вверх.

Переложите тесто в форму. Выпекайте 50 минут, пока бисквит не подрумянится и деревянная зубочистка, воткнутая в центр, не выйдет чистой.

Не открывайте духовку во время выпечки. Не доставайте бисквит сразу, оставьте в выключенной духовке на 10 минут.

Затем достаньте бисквит из формы и полностью охладите его. Заверните в пищевую пленку и дайте ему отдохнуть 8-10 часов. После этого его можно есть, как пирог, или разрезать на коржи для торта.