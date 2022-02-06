Найкращий рецепт бісквіта, який ніколи не підведе: три інгредієнти і жодного розпушувача

За словами експертів, секрет бісквіту - правильно збиті білки. Вони мають бути збиті не слабко і не надто сильно, адже в обох випадках повітряні бульбашки, якими насичуються білки, потріскаються, і тісто "впаде".

Інгредієнти:

Яйця курячі - 4 шт.

Борошно пшеничне - 150 г

Цукор - 100 г

Покрокове приготування бісквіта

Підготуйте та зважте інгредієнти. Застеліть дно форми діаметром 20 см пергаментним папером, не змащуйте її нічим, інакше бісквіт не підніметься у духовці. Розігрійте духовку до температури 170 градусів.

Обережно відділіть білки від жовтків. Навіть крапля жовтка в білках не дасть їм збитися.

Розітріть жовтки з половиною цукру до збільшення їх об’єму (блендером, виделкою чи вінчиком).

Збийте на повільній швидкості білки до легкої піни. Потім збільшіть швидкість до середньої та починайте додавати цукор частинами. Продовжуйте збивати білки на високій швидкості до пишної густої піни та м’яких піків. Вони мають залишатися в мисці, якщо її перевернути. Але водночас залишатися легкими та повітряними.

Додайте третину білків до суміші жовтків та яєць, перемішайте. Просійте у цю суміш борошно та перемішайте.

Перекладіть жовтки з борошном до білків. Обережно перемішайте обидві маси лопаткою. Тісто має залишитися легким та повітряним, тому перемішуйте лопаткою обережними рухами знизу вгору.

Перекладіть тісто у форму. Випікайте 50 хвилин, поки бісквіт не підрум’яниться і дерев’яна зубочистка, встромлена у центр, не вийде чистою.

Не відкривайте духовку під час випічки. Не діставайте бісквіт одразу, залиште у вимкненій духовці на 10 хвилин.

Потім дістаньте бісквіт з форми та повністю охолодіть його. Загорніть у харчову плівку та дайте йому відпочити 8-10 годин. Після цього його можна їсти, наче пиріг, або розрізати на коржі для торту.