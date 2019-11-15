Лучший нападающий "Шахтера" женился на российской модели (фото)

Адриано женился на российской модели (фото: instagram.com/dorozhko)

Луис Адриано и Екатерина Дорожко узаконили свои отношения

Бывший форвард "Шахтера" Луис Адриано, который также играл в "Милане" и "Спартаке", сыграл свадьбу с российской моделью Екатериной Дорожко. Соответствующие фото молодая невеста и спортсмен опубликовали на своих аккаунтах в Instagram.

В данный момент Адриано играет за бразильский "Палмейрас", но украинским футбольным поклонникам он запомнился, как лучший бомбардир донецкого клуба "Шахтер", в котором он играл с 2007 по 2015 год.

Луис Адриано и Екатерина Дорожко (фото: instagram.com/dorozhko)

В чемпионате Украины за карьеру Луис Адриано забил 77 мячей в 162 играх. Стоит отметить, что у 32-летнего Адриано трое детей от бывшей жены: старшая дочь Алисия (2013 года рождения) и сыновья-близнецы Жуан Луис и Жуан Адриано, которые родились 9 сентября 2016 года.

Луис Адриано и Екатерина Дорожко (фото: instagram.com/dorozhko)

Екатерина Дорожко родилась в городе Петрозаводск, но сейчас живет в Москве, где работает моделью. Ранее Екатерина встречалась с другим футболистом - полузащитником московского "Локомотива" Антоном Миранчуком.

Екатерина Дорожко (фото: instagram.com/dorozhko)

Напомним, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский впервые стал отцом. Новорожденную малышку назвали Оливией. Руслан является игроком итальянского клуба "Атланта", поэтому роды его жены Роксаны проходили в Италии.

Ранее сообщалось о том, что украинский форвард Роман Зозуля стал лучшим футболистом "Альбасете" в октябре.