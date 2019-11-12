Зозуля стал лучшим футболистом "Альбасете" в октябре

Украинский форвард победил в голосовании среди болельщиков клуба

Украинский форвард Роман Зозуля признан лучшим игроком испанской команды "Альбасете" по итогам октября. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Украинский форвард победил в голосовании среди болельщиков клуба благодаря успешным выступлениям в минувшем месяце. Украинец дважды принес "Альбасете" победы - в матчах против "Фуэнлабрада" (1:0) и "Кадиса" (1:0, в компенсированное время).

"Это признание работы всей команды. Я очень ценю поддержку со стороны болельщиков. Мы продолжим работать, чтобы побеждать ради них", - прокомментировал получение награды 29-летний игрок.

В текущем сезоне Зозуля провел 14 поединков в футболке "белых", отличившись тремя голами и одной результативной передачей.

На данный момент "Альбасете" занимает 10 строчку в турнирной таблице Сегунды, набрав 22 очка после 15 туров.