Зозуля стал лучшим футболистом "Альбасете" в октябре

Украинский форвард победил в голосовании среди болельщиков клуба
Украинский форвард Роман Зозуля признан лучшим игроком испанской команды "Альбасете" по итогам октября. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Украинский форвард победил в голосовании среди болельщиков клуба благодаря успешным выступлениям в минувшем месяце. Украинец дважды принес "Альбасете" победы - в матчах против "Фуэнлабрада" (1:0) и "Кадиса" (1:0, в компенсированное время).
"Это признание работы всей команды. Я очень ценю поддержку со стороны болельщиков. Мы продолжим работать, чтобы побеждать ради них", - прокомментировал получение награды 29-летний игрок.
¡Enhorabuena a Roman Zozulia #JugadorCincoEstrellas de octubre!— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) November 12, 2019
Le habéis elegido a través de @futbolmahou https://t.co/m6txTdPZtf pic.twitter.com/8POWxwaUss
В текущем сезоне Зозуля провел 14 поединков в футболке "белых", отличившись тремя голами и одной результативной передачей.
На данный момент "Альбасете" занимает 10 строчку в турнирной таблице Сегунды, набрав 22 очка после 15 туров.