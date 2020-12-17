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Больно очень: жена Кернеса показала редкое фото с ним

Автор: Светлана Мащенко

Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря после остановки сердца в берлинской клинике, где с сентября лечился от коронавируса.

Супруга мэра Харькова Оксана Гайсинская подтвердила его трагический уход, разместив публикацию в Instagram и показав редкое фото с ним.

"Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим... Больно очень", - подписала совместный кадр с мужем Гайсинская.

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Геннадий Кернес с женой Оксаной Гайсинской (скрин: instagram.com/oksanag2406)

Украинцы в комментариях выражают соболезнования о смерти харьковского градоначальника:

  • "Пусть покоится его душа. Соболезную!
  • Светлая память и царство небесное! Харьков не будет прежним без него.
  • Очень жаль... Царствие Небесное!
  • Не хочется в это верить... Очень соболезную
  • Какая печальная новость... Пусть земля будет пухом... И правда, незаменимый человек...
  • Оксана, приймите искрение соболезнования! Ваш Муж был Человек с большой буквы!" - пишут пользователи сети.

Оксана Гайсинская - третья жена Кернеса. Совместных детей у них не было, но у Гайсинской есть сын от предыдущего брака - Родион. Парню 26 лет и Геннадий Кернес называл его своим сыном.

Напомним, что Геннадий Кернес лечился в берлинской клинике от коронавируса с сентября. 11 декабря стало известно, что у мэра Харькова отказали почки, а в ночь на 17 декабря произошла остановка сердца.

Смерть Геннадия Кернеса подтвердил и его пасынок - Родион Гайсинский, 26-летний сын Оксаны Гайсинской. Он растрогал теплыми словами об отце, рассказав, что тот был для него примером во всем.

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Новости Украины Геннадий Кернес