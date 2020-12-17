Боляче дуже: дружина Кернеса показала рідкісне фото з ним

Геннадій Кернес помер в ніч на 17 грудня після зупинки серця в берлінській клініці, де з вересня лікувався від коронавірусу.

Дружина мера Харкова Оксана Гайсинська підтвердила його трагічний відхід, розмістивши публікацію в Instagram і показавши рідкісне фото з ним.

"Кажуть, що немає незамінних людей. Це брехня. Кожна людина незамінна для когось. Ти кращий з кращих! Любимо і сумуємо... Боляче дуже", - підписала спільний кадр з чоловіком Гайсинська.

Геннадій Кернес з дружиною Оксаною Гайсинською (скрін: instagram.com/oksanag2406)

Українці в коментарях висловлюють співчуття через смерть харківського градоначальника:

"Нехай спочиває його душа. Співчуваю!

Світла пам'ять і царство небесне! Харків не буде колишнім без нього.

Дуже шкода... Царство Небесне!

Не хочеться в це вірити... Дуже співчуваю

Яка сумна новина... Нехай земля буде пухом... І правда, незамінна людина...

Оксана, прийміть щирі співчуття! Ваш Чоловік був Людиною з великої літери!" - пишуть користувачі мережі.

Оксана Гайсинська - третя дружина Кернеса. Спільних дітей у них не було, але у Гайсинської є син від попереднього шлюбу - Родіон. Хлопцеві 26 років і Геннадій Кернес називав його своїм сином.

Нагадаємо, що Геннадій Кернес лікувався в берлінській клініці від коронавірусу з вересня. 11 грудня стало відомо, що у мера Харкова відмовили нирки, а в ніч на 17 грудня сталася зупинка серця.

Смерть Геннадія Кернеса підтвердив і його пасинок - Родіон Гайсинський, 26-річний син Оксани Гайсинської. Він зворушив теплими словами про батька, розповівши, що той був для нього прикладом в усьому.