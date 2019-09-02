Лучший из лучших: умер известный украинский журналист

В Киеве, в понедельник, 3 сентября, на 53-м году жизни скончался известный украинский спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский. Об этом сообщил его коллега Руслан Свирин на своей странице в Facebook.

Александр Жураховский (фото: sport.ua)

Александр Жураховский работал на украинских телеканалах – на "Интере", а также на "Первом национальном". В последние годы работал ведущим на радио "Эра". В Украине он был известен не только как спортивный журналист, но и как один лучших комментаторов.

Знаменитая фраза "Сашко, где ты гулял", которая была сказана в адрес Александра Шовковского во время легендарного матча плей-офф Евро-2000 Словения-Украина, принадлежит Жураковскому.

Александр Жураховский (фото: facebook.com/alexandr.tv)

"Только день назад рассказывал одному человеку о первом составе Спортредакции на Интере во главе с Александром Жураховским. И вот печальная весть - он ушел за горизонт. Тут и слов нет. Одна грусть. Сколько лет вместе проработали, сколько событий были освещены. Покойся с миром, Александр", - написал Свирин.

"Александр Жураховский ушел. Считаю его одним из лучших настоящих журналистов. Не верится. Ты был не только хорошим журналистом, но и хорошим человеком. Грустно, очень грустно", - добавил Святослав Сирота.

Скриншот поста (facebook.com/svirintv)

"Вы были и будете самым лучшим комментатором. Спасибо за все эфиры, жаль, что Бог так рано вас забрал от нас", - написал Богдан Новосад.

Жураховский закончил факультет журналистики КНУ им. Шевченко. Свою деятельность начал в спортивной редакции "Первого национального", а потом стал руководить отделом спортивных новостей на "Интере". Организовал спортивную редакцию на телеканале "Тонис", помог запустить телеканалы "Спорт 1" и "Спорт 2", комментировал матчи Лиги чемпионов и Евро-2012.

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