Кращий з кращих: помер відомий український журналіст

У Києві, в понеділок, 3 вересня, на 53-му році життя помер відомий український спортивний журналіст і коментатор Олександр Журахівський. Про це повідомив його колега Руслан Свірін на своїй сторінці в Facebook.

Олександр Журахівський (фото: sport.ua)

Олександр Журахівський працював на українських телеканалах – на "Інтері", а також на "Першому національному". В останні роки працював ведучим на радіо "Ера". В Україні він був відомий не лише як спортивний журналіст, але і як один з кращих коментаторів.

Знаменита фраза "Сашко, де ти гуляв", яка була сказана на адресу Олександра Шовковського під час легендарного матчу плей-офф Євро-2000 Словенія-Україна, належить Журахівському.

Олександр Журахівський (фото: facebook.com/alexandr.tv)

"Тільки день тому розповідав одній людині про першому складі Спортредакции на Інтері на чолі з Олександром Журахівським. І ось сумна звістка - він пішов за горизонт. Тут і слів немає. Одна смуток. Скільки років разом працювали, скільки подій були освітлені. Спочивай з миром, Олександр", - написав Свірін.

"Олександр Журахівський пішов. Вважаю його одним з кращих справжніх журналістів. Не віриться. Ти був не тільки хорошим журналістом, але і хорошою людиною. Сумно, дуже сумно", - додав Святослав Сирота.

Скріншот поста (facebook.com/svirintv)

"Ви були і будете найкращим коментатором. Спасибі за всі ефіри, шкода, що Бог вас так рано забрав від нас", - написав Богдан Новосад.

Журахівський закінчив факультет журналістики КНУ ім. Шевченка. Свою діяльність розпочав у спортивній редакції "Першого національного", а потім став керувати відділом спортивних новин на "Інтері". Організував спортивну редакцію на телеканалі "Тоніс", допоміг запустити телеканали "Спорт 1" і "Спорт 2", коментував матчі Ліги чемпіонів і Євро-2012.

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