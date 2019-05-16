Лучших сыновей теряем: на Донбассе погиб украинский герой (фото)

На Донбассе 16 мая Украина понесла очередную потерю
На Донбассе в четверг, 16 мая, погиб военнослужащий Ивано-Франковской бригады тактической авиации воздушного командования ''Запад'', прапорщик Василий Богданович Джус. О потере героя сообщила пресс-служба Воздушного командования "Запад" в Facebook.
Украинский военный погиб в результате минометного обстрела боевых позиций на Приазовье, во время ведения двустороннего боя. От полученного ранения Василий Джус умер на месте.
На Донбассе погиб Василий Джус (фото: facebook.com)
Погибший 45-летний военнослужащий был уроженцем Ивано-Франковской области. Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ выражает соболезнования матери погибшего Защитника Украины.
"Мы потеряли опытного и искусного воина, верного товарища, который всегда подставлял плечо, наравне со всеми оборонял наши рубежи", - написано в сообщении.
На Донбассе погиб Василий Джус (фото: facebook.com)
Пользователи сети с глубоким прискорбием выражают соболезнования родным и близким павшего украинского героя.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе 14 мая погиб военный Вооруженных сил Украины Антон Викторович Безверхий с позывным "Питбуль". Он был побратимом павшей в апреле Яны Червоной с позывным "Ведьма".
Напомним, в Харькове 6 мая трагически погиб известный волонтер. Причина смерти шокировала родных и знакомых украинского патриота.
А также мы сообщали о погибших на войне на Донбассе в апреле этого года.