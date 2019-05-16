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На Донбассе погиб один украинский военный

Новости » Происшествия    16.05.2019 - 18:40
На Донбассе погиб один украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Еще один получил ранение

На Донбассе с начала суток, 16 мая, боевики шесть раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один наш защитник получил ранение. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, Новотроицкое, Каменка, Богдановка, Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новозвановка.

Напомним, сегодня сообщалось, что на оккупированном Донбассе боевики наращивают тяжелое вооружение в районе линии соприкосновения. 

На Донбассе за прошедшие сутки в среду, 15 мая, боевики нарушили режим прекращения огня 24 раза, а военные операции Объединенных сил в ответ сбили российский беспилотник. 

Боевики на Донбассе усилили обстрелы, украинские военные сбили вражеский беспилотник Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Богдановки и Марьинки
Темы: Новости ООС
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