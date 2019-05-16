Найкращих синів кладемо: на Донбасі загинув український герой (фото)

На Донбасі загинув Василь Джус (колаж: РБК-Україна)

На Донбасі 16 травня Україна понесла чергову втрату

На Донбасі в четвер, 16 травня, загинув військовослужбовець Івано-Франківської бригади тактичної авіації повітряного командування ''Захід'', прапорщик Василь Богданович Джус. Про втрату героя повідомила прес-служба Повітряного командування "Захід" у Facebook.

Український військовий загинув внаслідок мінометного обстрілу бойових позицій на Приазов’ї, під час ведення двостороннього бою. Від отриманого поранення Василь Джус помер на місці.

На Донбасі загинув Василь Джус (фото: facebook.com)

Загиблий 45-річний військовослужбовець був уродженцем Івано-Франківської області. Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ висловлює співчуття матері загиблого Захисника України.

"Ми втратили досвідченого і вправного воїна, вірного товариша, який завжди підставляв плече, нарівні з усіма обороняв наші рубежі", - написано в повідомленні.

На Донбасі загинув Василь Джус (фото: facebook.com)

Користувачі мережі з глибоким сумом висловлюють співчуття рідним і близьким полеглого українського героя.

"Найкращих синів кладемо, земля пухом, Герою";

"Спочивай, друже..."

"Це наша бригада. Бойові хлопці. Нема слів - одна лють";

"Кожного дня втрати, це - велике горе";

"Слава Герою! Царство Небесне! Вічна пам'ять і земля пухом";

"Щирі співчуття... Слава Герою!"

"Та скільки ж можна втрачати кращих синів України? Доки нечисть буде хазяйнувати на нашій землі?"

"Дякую за службу! Вибач, що не вберегли, Воїне!"

Раніше ми писали про те, що на Донбасі 14 травня загинув військовий Збройних сил України Антон Вікторович Безверхий з позивним "Пітбуль". Він був побратимом полеглої у квітні Яни Червоної з позивним "Відьма".

Нагадаємо, в Харкові 6 травня трагічно загинув відомий волонтер. Причина смерті шокувала рідних і знайомих українського патріота.

А також ми повідомляли про загиблих на війні на Донбасі у квітні цього року.