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Найкращих синів кладемо: на Донбасі загинув український герой (фото)

STYLERВійна    16.05.2019 - 20:12
Найкращих синів кладемо: на Донбасі загинув український герой (фото)
На Донбасі загинув Василь Джус (колаж: РБК-Україна)

На Донбасі 16 травня Україна понесла чергову втрату

На Донбасі в четвер, 16 травня, загинув військовослужбовець Івано-Франківської бригади тактичної авіації повітряного командування ''Захід'', прапорщик Василь Богданович Джус. Про втрату героя повідомила прес-служба Повітряного командування "Захід" у Facebook.

Український військовий загинув внаслідок мінометного обстрілу бойових позицій на Приазов’ї, під час ведення двостороннього бою. Від отриманого поранення Василь Джус помер на місці. 

Найкращих синів кладемо: на Донбасі загинув український герой (фото)

На Донбасі загинув Василь Джус (фото: facebook.com)

Загиблий 45-річний військовослужбовець був уродженцем Івано-Франківської області. Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ висловлює співчуття матері загиблого Захисника України.

"Ми втратили досвідченого і вправного воїна, вірного товариша, який завжди підставляв плече, нарівні з усіма обороняв наші рубежі", - написано в повідомленні. 

 

На Донбасі загинув Василь Джус (фото: facebook.com)

Користувачі мережі з глибоким сумом висловлюють співчуття рідним і близьким полеглого українського героя.

  • "Найкращих синів кладемо, земля пухом, Герою";
  • "Спочивай, друже..."
  • "Це наша бригада. Бойові хлопці. Нема слів - одна лють";
  • "Кожного дня втрати, це - велике горе";
  • "Слава Герою! Царство Небесне! Вічна пам'ять і земля пухом";
  • "Щирі співчуття... Слава Герою!"
  • "Та скільки ж можна втрачати кращих синів України? Доки нечисть буде хазяйнувати на нашій землі?"
  • "Дякую за службу! Вибач, що не вберегли, Воїне!"

Раніше ми писали про те, що на Донбасі 14 травня загинув військовий Збройних сил України Антон Вікторович Безверхий з позивним "Пітбуль". Він був побратимом полеглої у квітні Яни Червоної з позивним "Відьма".

Нагадаємо, в Харкові 6 травня трагічно загинув відомий волонтер. Причина смерті шокувала рідних і знайомих українського патріота.

А також ми повідомляли про загиблих на війні на Донбасі у квітні цього року.

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