Найкращих синів кладемо: на Донбасі загинув український герой (фото)

На Донбасі 16 травня Україна понесла чергову втрату
На Донбасі в четвер, 16 травня, загинув військовослужбовець Івано-Франківської бригади тактичної авіації повітряного командування ''Захід'', прапорщик Василь Богданович Джус. Про втрату героя повідомила прес-служба Повітряного командування "Захід" у Facebook.
Український військовий загинув внаслідок мінометного обстрілу бойових позицій на Приазов’ї, під час ведення двостороннього бою. Від отриманого поранення Василь Джус помер на місці.
На Донбасі загинув Василь Джус (фото: facebook.com)
Загиблий 45-річний військовослужбовець був уродженцем Івано-Франківської області. Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ висловлює співчуття матері загиблого Захисника України.
"Ми втратили досвідченого і вправного воїна, вірного товариша, який завжди підставляв плече, нарівні з усіма обороняв наші рубежі", - написано в повідомленні.
На Донбасі загинув Василь Джус (фото: facebook.com)
Користувачі мережі з глибоким сумом висловлюють співчуття рідним і близьким полеглого українського героя.
Раніше ми писали про те, що на Донбасі 14 травня загинув військовий Збройних сил України Антон Вікторович Безверхий з позивним "Пітбуль". Він був побратимом полеглої у квітні Яни Червоної з позивним "Відьма".
Нагадаємо, в Харкові 6 травня трагічно загинув відомий волонтер. Причина смерті шокувала рідних і знайомих українського патріота.
А також ми повідомляли про загиблих на війні на Донбасі у квітні цього року.