Кращі університети Львова: де вчитися сьогодні найпрестижніше

Львівські університети завжди були одними з найбажаніших серед абітурієнтів України. Що вже говорити про 2022 рік, коли західні області дають прихисток усім українцям, які вимушені були покинути домівки.

Тож дивіться топ-10 львівських вишів за "індексом Гірша", куди краще всього подавати документи цього року.

ЛНУ імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка очолює рейтинг Львова й займає третє місце у всеукраїнському рейтингу.

Почитати про умови вступу і навчання можна тут.

Адреса: вул. Університетська, 1.

Львівський національний університет імені Івана Франка (фото: wikipedia)

"Львівська політехніка"

Національний університет "Львівська політехніка" на другому місці в регіональному рейтингу і на п'ятому - у всеукраїнському. Дізнатися умови вступу можна тут. У "Львівському політесі", ви зможете отримати спеціалізовану технічну освіту.

Адреса: вул. Степана Бандери, 12.

Національний університет "Львівська політехніка" (фото: wikipedia)

ЛНМУ імені Данила Галицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького - один з найпрестижніших медичних вишів України - на третьому місці рейтингу. Дізнатися про умови вступу можна тут.

Адреса: вул. Пекарська, 69.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (фото: wikipedia)

Педагогічний університет імені Івана Франка

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка на четвертій сходинці регіонального рейтингу. Престижний університет знаходиться в місті Дрогобич під Львовом. Детальніше з умовами вступу можна ознайомитися тут.

Адреса: Дрогобич, вул. Івана Франка, 24.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (фото: wikipedia)

ЛНУВМБТ ім. С. З. Ґжицького

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького на п'ятому місці. Детальніше про вимоги до вступу читайте тут.

Адреса: вул. Пекарська, 50.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького (фото: wikipedia)

Університет банківської справи

Університет банківської справи займає шосте місце рейтингу. Дивіться особливості вступу до УБС - тут. Вступивши у цей університет, ви зможете стати спеціалістом з бухгалтерії, менеджменту та інших цікавих спеціальностей.

Адреса: вул. Січових стрільців, 11.

Університет банківської справи (фото: wikipedia)

Український католицький університет

Український католицький університет посідає сьомий щабель у списку найкращих вишів Львова. Про вимоги до вступників читайте тут. Цей заклад вищої освіти випускає спеціалістів гуманітарного напрямку.

Адреса: вул. Іларіона Свєнціцького, 17.

Український католицький університет (фото: wikipedia)

Національний лісотехнічний університет України

Національний лісотехнічний університет України на восьмому місці. З вимогами до вступу можна ознайомитись тут. На вибір широко представлені спеціальності, як технічного, так й гуманітарного напрямку.

Адреса: вул. Генерала Чупринки, 103.

Національний лісотехнічний університет України (фото: wikipedia)

Львівський торговельно-економічний університет

Львівський торговельно-економічний університет займає дев'яту сходинку рейтингу. З особливостями вступної компанії ви можете ознайомитись тут.

Адреса: вул. Туган-Барановського, 10.

Львівський торговельно-економічний університет (фото: wikipedia)

Українська академія друкарства

Українська академія друкарства завершує рейтинг топ-10 найкращих університетів Львова. Ознайомитися детально з умовами вступу та навчання можна тут. В цьому навчальному закладі, ви зможете стати, наприклад журналістом, видавцем або мистецтвознавцем.

Адреса: вул. Під Голоском, 19. Українська академія друкарства (фото: wikipedia)