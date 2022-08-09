Лучшие приложения, чтобы перейти на украинский язык как можно быстрее

Учим и играем. Украинский язык

Благодаря этому приложению, вы сможете изучать украинский язык играя. Это приложение прекрасно подходит, как для изучения правописания, так и для орфографии.

Учим и играем. Украинский язык (скриншот)

Украинское правописание

В этом приложении, вы сможете с легкостью освоить правописание. Учиться здесь можно в трех режимах: "до ошибки", "на оценку" и "ошибки".

Украинское правописание (скриншот)

ВНО 2022. Украинский язык и литература

Пожалуй, лучшее приложение для практических и теоретических занятий в телефоне. Здесь вы найдете теорию и сможете пройти тесты для закрепления знаний.

ВНО 2022. Украинский язык и литература (скриншот)

Действенные советы

Перейти на украинский язык помогут "три кита" в изучении любого языка это - литература, правописание и практика.

Также следует максимально окружить себя языком, который вы хотите выучить. Поэтому укажите украинский в настройках телефона, приложений и сайтов, где это возможно.

Если хотите углубиться в изучение языка и точно знать, где ставится ударение в слове "ненависть", советуем ознакомиться с книгами известного языковеда Александра Пономарева.

Сейчас можно найти в интернете его книги онлайн. В частности, "Культура слова: мовностилістичні поради" - станет вашей настольной книгой.

Кроме того, пригодятся блогеры. Отдельно Андрей Шимановский, который в формате вайнов объясняет украинцам, как правильно говорить, чтобы не грешить суржиком.

Конечно, главное это практика, не бойтесь использовать украинский, ведь все кто пытается следовать принципиальному выбору достойны уважения.