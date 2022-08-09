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Лучшие приложения, чтобы перейти на украинский язык как можно быстрее

Коллаж РБК-Украина: лучшие приложения, чтобы перейти на украинский язык
Автор: Никита Мельников

Многие украинцы, кто еще до 24 февраля общался в быту на русском, потому что так говорили в семье, научили в детстве и так далее, стремятся перейти на украинский и свободно владеть родным языком. Однако задача может быть непростой.

К счастью, есть специальные приложения, которые пригодятся вам. Об этом подробно - в нашем материале Styler ниже.

Учим и играем. Украинский язык

Благодаря этому приложению, вы сможете изучать украинский язык играя. Это приложение прекрасно подходит, как для изучения правописания, так и для орфографии.

Учим и играем. Украинский язык (скриншот)

Украинское правописание

В этом приложении, вы сможете с легкостью освоить правописание. Учиться здесь можно в трех режимах: "до ошибки", "на оценку" и "ошибки".

Украинское правописание (скриншот)

ВНО 2022. Украинский язык и литература

Пожалуй, лучшее приложение для практических и теоретических занятий в телефоне. Здесь вы найдете теорию и сможете пройти тесты для закрепления знаний.

ВНО 2022. Украинский язык и литература (скриншот)

Действенные советы

Перейти на украинский язык помогут "три кита" в изучении любого языка это - литература, правописание и практика.

Также следует максимально окружить себя языком, который вы хотите выучить. Поэтому укажите украинский в настройках телефона, приложений и сайтов, где это возможно.

Если хотите углубиться в изучение языка и точно знать, где ставится ударение в слове "ненависть", советуем ознакомиться с книгами известного языковеда Александра Пономарева.

Сейчас можно найти в интернете его книги онлайн. В частности, "Культура слова: мовностилістичні поради" - станет вашей настольной книгой.

Кроме того, пригодятся блогеры. Отдельно Андрей Шимановский, который в формате вайнов объясняет украинцам, как правильно говорить, чтобы не грешить суржиком.

Конечно, главное это практика, не бойтесь использовать украинский, ведь все кто пытается следовать принципиальному выбору достойны уважения.

Ранее мы писали про 5 грамматических признаков украинского языка, которых нет в русском.

Также читайте, что украинцы придумали "словарь современного языка".

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