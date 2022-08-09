Найкращі додатки, аби перейти на українську мову якомога швидше

Вчимо і граємо. Українська мова

Завдяки цьому додатку, ви зможете вивчати українську мову граючи. Цей додаток чудово підходить, як для вивчення правопису, так і для орфографії.

Вчимо і граємо. Українська мова (скриншот)

Український правопис

В цьому застосунку, ви зможете з легкістю освоїти правопис. Навчатись тут можна у трьох режимах: "до помилки", "на оцінку" та "помилки".

Український правопис (скриншот)

ЗНО 2022. Українська мова і література

Мабуть, найкращий застосунок для практичних та теоретичних занять в телефоні. Тут ви знайдете теорію та зможете пройти тести для закріплення знань.

ЗНО 2022. Українська мова і література (скриншот)

Дієві поради

Перейти на українську мову допоможуть "три кити" у вивчені будь-якої мови це - література, правопис та практика.

Також слід максимально оточити себе мовою, яку ви хочете вивчити. Відтак, вкажіть українську в налаштуваннях телефону, застосунків та сайтів, де це можливо.

Якщо хочете поглибитись у вивчення мови й точно знати, де ставиться наголос у слові "ненависть", радимо ознайомитися з книгами відомого мовознавця Олександра Пономарева.

Зараз можна знайти в інтернеті його книги онлайн. Зокрема, "Культура слова: мовностилістичні поради" - стане вашою настільною книгою.

Крім того, в пригоді стануть блогери. Зокрема Андрій Шимановський, який в форматі вайнів пояснює українцям, як правильно говорити, щоб не грішити суржиком.

Звісно, головне це практика, не бійтеся використовувати українську, адже усі хто намагається слідувати принциповому вибору гідні поваги.