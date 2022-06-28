Московиты говорят "давайте": 5 грамматических особенностей украинского языка, которых нет в русском

Украинский и русский язык очень разные грамматически, фонетически, орфоэпически, чему находятся новые и новые подтверждения. Что уж и говорить о милозвучности речи.

На такие особенности обратила внимание редактор Ольга Васильева.

Существительные украинского языка имеют звательный падеж

Он представлен окончаниями -о, -е, -є, -у, -ю и используется, когда мы обращаемся к кому-то (чему-то). Например, Одесо, Миколаєве, Балакліє, Лисичанську, Маріуполю.

Повелительное наклонение глагола первого лица множественного числа

Представлено окончаниями -мо, -імо и возгласами "нумо" и "гайда": встаньмо, ходімо, працюймо; нумо до праці, гайда працювати.

"Московиты говорят - "давайте", - отметила редактор.

Особая форма будущего времени глагола

Синтетическая (та, которая состоит из одного слова) форма будущего времени глагола: -робитиму, -робитимеш, -робитиме, -робитимемо, -робитимете, -робитимуть, -робитиметься, -робитимуться.

Формально есть и аналитическая форма (из двух слов): буду робити, будеш робити, буде робитися и тому подобное. Однако она менее органична для нашего языка, поэтому нежелательна.

Степени стравнения прилагательных

В украинском языке есть синтетическая форма высшей и высшей степеней сравнения прилагательных: тепліший - найтепліший.

Есть и аналитическая: більш теплий, найбільш теплий, которой лучше избегать.

Наивысшую степень можно дополнительно усилить префиксами що- и як-: найтепліший - щонайтепліший, якнайтепліший.

"У московита на все варианты будет "самый теплый", - добавила Ольга Васильева.

Давнопрошедшее время глагола

Такое время широко употреблялся в староукраинском литературном языке XVI-XVIII вв. и сохранилось до сих пор: "Я читав був цю книжку, та забув її зміст".

Эту форму рекомендовано употреблять в разговорном и художественном стилях для усиления колорита.