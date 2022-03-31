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Шойгувати, арестовлення, затридні: украинцы придумали "Словарь современного языка"

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 10:55
Шойгувати, арестовлення, затридні: украинцы придумали "Словарь современного языка" Коллаж РБК-Украина: украинцы придумали "Словарь современного языка"
Автор: Светлана Мащенко

С началом войны появилось много новых слов, которые вошли в шутливый "Словарь современного украинского языка". Его придумали в сети и постоянно пополняют в ответ на те или иные события, которые когда-то наши дети и внуки будут изучать в учебниках по истории.

Давайте разберемся в материале Styler, что такое шойгувати, арестовлення, чорнобаїти и так далее.

Недавно к словарю добавилось новое слово: шойгувати.

Шойгувати - делать вид на рабочем месте, что все идет по плану. Даже, если все плывет за военным кораблем.

Шойгувати, арестовлення, затридні: украинцы придумали &quot;Словарь современного языка&quot;

Чорнобаїти - постоянно делать одно и то же самое, не получая другого результата, и очень страдать из-за этого.

Дебахнулько - человек, который из-за своего интереса и беспокойства может вызвать очень много шкоды.

Макронити - делать очень озабоченный вид относительно определенной ситуации, всем это показывать, но ничего не делать по существу.

Завести трактор - самый неожиданный аргумент в любом диалоге. Применение средств для борьбы, которых никто не ожидает.

Затрᴎ́дні - поставить себе нереалистичные планы и искренне верить в их успех.

Арестовлення - успокаивающее сообщение.

Хітсивня - возникло из сочетания слов "хитс" и "гривна". Для многих людей весной 2022 года именно эта валюта стала самой важной для существования.

Мамкувати - не выполнять простых действий для сохранения собственной жизни. Слово появилось после реакций многих родителей на тревоги и эвакуации.

Натівець - человек, который не придерживается своих обещаний.

Смотрите ниже в картинках, как можно использовать эти слова, рожденные военным временем.

Шойгувати, арестовлення, затридні: украинцы придумали &quot;Словарь современного языка&quot;Шойгувати, арестовлення, затридні: украинцы придумали &quot;Словарь современного языка&quot;Шойгувати, арестовлення, затридні: украинцы придумали &quot;Словарь современного языка&quot;Шойгувати, арестовлення, затридні: украинцы придумали &quot;Словарь современного языка&quot;Шойгувати, арестовлення, затридні: украинцы придумали &quot;Словарь современного языка&quot;Шойгувати, арестовлення, затридні: украинцы придумали &quot;Словарь современного языка&quot;Шойгувати, арестовлення, затридні: украинцы придумали &quot;Словарь современного языка&quot;Шойгувати, арестовлення, затридні: украинцы придумали &quot;Словарь современного языка&quot;

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