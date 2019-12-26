Лучшие нокауты уходящего года: яркие видео

Нокауты 2019 года (фото: коллаж РБК-Украина)

В 2019 году на профессиональном ринге было много ярких нокаутов

В этом году в боксе и UFC было много эффектных нокаутов, к которым имеют отношения украинские спортсмены. Самые яркие нокауты 2019 года вы можете посмотреть в материале Styler.

Украинский боксер Василий Ломаченко встретился на ринге с британским соперником Энтони Кролла 12 апреля 2019 года. Поединок состоялся на базе спортивного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе, США.

Василий Ломаченко – Энтони Кролла (видео: YouTube)

Боксер из Украины Сергей Богачук провел бой 28 октября в Лос-Анджелесе с американским боксером Тайлером Брансоном.

Сергей Богачук – Тайрон Бранс (видео: YouTube)

23 ноября американский боксер Деонтей Уайлдер встретился на ринге с кубинским спортсменом Луисом Ортисом. В первых шести раундах преимущество было на стороне Ортиса, но в 7 раунде Уайлдер нанес сильнейший прямой удар с правой руки.

Деонтей Уайлдер – Луис Ортис (видео: YouTube)

Украинец Дмитрий Митрофанов встретился на ринге с сербом Новаком Радуловичем 5 октября в Броварах и сокрушительным ударом уложил соперника на пол.

Дмитрий Митрофанов – Новак Радулович (видео: YouTube)

Американский боец смешанного стиля Хорхе Масвидал 6 июля провел бой с другим американцем Беном Аскреном. В первом раунде Масвидал нокаутировал соперника. При этом это был самый быстрый нокаут в истории UFC.

Хорхе Масвидаль – Бен Аскрен (видео: YouTube)

Украинский боксер Иван Редкач 1 июня провел яркий бой с американцем Девоном Александером. Во время боя Редкач трижды отправил соперника в нокдаун.

Иван Редкач – Девон Александер (видео: YouTube)