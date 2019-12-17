Известный украинский артист записал песню на стихи Усика

Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Украинский певец представил композицию авторства известного боксера

Василий Жадан представил песню на стихи Александра Усика под названием "Благодарен я Богу". Отметим, что украинский боксер выходит на ринг под композицию "Браття" Жадана. По словам певца, в первый раз он услышал стихи спортсмена в передаче с Дмитрием Гордоном, где Усик был гостем и прочитал свою поэзию. С того момента, стихотворение боксера запало музыканту в душу и он решил написать песню. Об этом сообщается на сайте klitschko-brothers.com

"Еще в сентябре прошлого года я обратил внимание на один из стихов Саши, который он продекларировал во время интервью Дмитрию Гордону. Мне эти строки буквально запали в душу. Наложил на них музыку, отправил черновик Саше. Он послушал, ему понравилось", – сказал Жадан.

Александр Усик выдвинул только одно требование артисту - ничего не менять в тексте.

"Единственное, попросил, чтобы в текст песни не вносились никакие изменения. Я записал композицию уже в студии и вскоре представлю ее в Киеве. Этой песней хочу показать, что Саша талантлив не только в ринге – его литературные навыки тоже соответствуют чемпионским стандартам", – резюмировал Жадан.