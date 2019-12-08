ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джошуа взял реванш у Руиса: яркое видео боя

STYLERЖизнь    08.12.2019 - 08:21
Джошуа взял реванш у Руиса: яркое видео боя
Британец Энтони Джошуа победил Руиса (фото: twitter.com/Hock1717)

Британец Энтони Джошуа взял реванш у американца Энди Руиса

Энтони Джошуа победил Энди Руиса и вернул себе назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе. Один из самых тяжелых и значимых поединков 2019 года закончился однозначным решением судей в победе британца.

Уже в первом раунде англичанин рассек бровь Руису и на протяжении всего боя выматывал его движением и активностью в ринге. Но Энди продержался и неплохо отвечал ударами по корпусу. Поединок проходил в Саудовской Аравии.

Дальше Энтони продолжал свою атаку в рассеченное место соперника, он постоянно перемещался по рингу. Мексиканский боксер пытался пойти на сближение, но экс-чемпион держал дистанцию джебом.

По итогам всех двенадцати раундов судьи единогласным решением отдали победу Джошуа - 118:110, 118:110, 119:109.

Бой Джошуа и Руиса (Twitter)

Напомним, что 30-летний Энтони Джошуа за свою карьеру провел 24 боя - 23 победы (21 нокаутом) и 1 поражение (Руису).

30-летний Энди Руис провел 35 поединков - 33 победы (22 нокаутом) и 2 поражение (Паркеру и Руису).

Джошуа взял реванш у Руиса и вернул титулы чемпиона мира Джошуа - Руис: где смотреть бой
Новости Украины Бокс
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь