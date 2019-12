Джошуа взял реванш у Руиса: яркое видео боя

Британец Энтони Джошуа взял реванш у американца Энди Руиса

Энтони Джошуа победил Энди Руиса и вернул себе назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе. Один из самых тяжелых и значимых поединков 2019 года закончился однозначным решением судей в победе британца.

Уже в первом раунде англичанин рассек бровь Руису и на протяжении всего боя выматывал его движением и активностью в ринге. Но Энди продержался и неплохо отвечал ударами по корпусу. Поединок проходил в Саудовской Аравии.

Дальше Энтони продолжал свою атаку в рассеченное место соперника, он постоянно перемещался по рингу. Мексиканский боксер пытался пойти на сближение, но экс-чемпион держал дистанцию джебом.

По итогам всех двенадцати раундов судьи единогласным решением отдали победу Джошуа - 118:110, 118:110, 119:109.

Joshua cuts Ruiz with a hard right hand in the 1st! pic.twitter.com/qPvZDW6E7K