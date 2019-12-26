ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кращі нокаути року: яскраві відео

STYLERЖиття    26.12.2019 - 18:22
Кращі нокаути року: яскраві відео
Нокаути 2019 року (фото: колаж РБК-Україна)

У 2019 році на професійному рингу було багато яскравих нокаутів

У цьому році в боксі і UFC було багато ефектних нокаутів, до яких мають відношення українські спортсмени. Найяскравіші нокаути 2019 року ви можете переглянути у матеріалі Styler.

Український боксер Василь Ломаченко зустрівся на рингу з британським суперником Ентоні Кролла 12 квітня 2019 року. Поєдинок відбувся на базі спортивного комплексу Staples Center в Лос-Анджелесі, США.

Василь Ломаченко – Ентоні Кролла (відео: YouTube)

Боксер з України Сергій Богачук провів бій 28 жовтня в Лос-Анджелесі з американським боксером Тайлером Брансоном.

Сергій Богачук – Тайрон Брунс (відео: YouTube)

23 листопада американський супертяж Деонтей Вайлдер зустрівся на рингу з кубинським спортсменом Луїсом Ортісом. У перших шести раундах перевага була на боці Ортіса, але в 7 раунді Вайлдер завдав сильний прямий удар з правої руки.

Деонтей Вайлдер – Луїс Ортіс (відео: YouTube)

Українець Дмитро Митрофанов зустрівся на рингу з сербом Новаком Радуловичем 5 жовтня у Броварах і нищівним ударом поклав суперника на підлогу.

Дмитро Митрофанов – Новак Радуловіч (відео: YouTube)

Американський боєць змішаного стилю Хорхе Масвідал 6 липня провів бій з іншим американцем Беном Аскреном. У першому раунді Масвідал нокаутував суперника. При цьому це був самий швидкий нокаут в історії UFC.

Хорхе Масвидаль – Бен Аскрен (відео: YouTube)

Український боксер Іван Редкач 1 червня провів яскравий бій з американцем Девоном Александером. Під час бою Редкач тричі відправив суперника в нокдаун.

Іван Редкач – Девон Александер (відео: YouTube)

Український баскетболіст "підірвав" мережу вражаючими кидками (відео)
Новини України спортБокс
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся