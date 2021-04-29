Лучшие молитвы на Страстную пятницу для прощения всех грехов

Главные обряды в Страстную пятницу

Главным христианским обрядом в этот день является вынос плащаницы. Она символизирует полотно, в которое был завернут Иисус Христос после снятия с креста.

Это единственный день в году, когда не свершается богослужение, есть лишь Вечерняя с выносом плащаницы. А еще в Страстную пятницу колокола храмов замолкают.

Верующие люди не едят ничего до выноса плащаницы. Вернувшись из церкви, семья садится за стол ужинать. Ужин в Страстную пятницу - постный, даже рыбу есть в этот день не годится. В основном нужно обойтись овощами: капустой, картофелем, огурцами.

В этот день нельзя шить, рубить дрова, петь и веселиться. Зато, говорят священники, разрешено печь паски и сажать капусту.

Лучшие молитвы в Страстную пятницу

Молитва о прощении грехов

Господи Всевышний, услышь меня, раба Божьего (собственное имя), прости мне мои грехи, ибо искренне я в них раскаиваюсь.

Позволь мне работать старательно и вести праведную жизнь в соответствии с заповедями Твоими.

Даруй мне возможность возносить Тебе молитвы, быть добрым словом и делом по отношению к другим.

Научи меня, как удержаться от бесовских искушений, чтобы ничего плохого не делать и никому не навредить.

Прошу у тебя прощения и совета. Аминь.

Молитва сожаления о грехах

Обращаюсь к Тебе, Бог мой, Отец мой, я раб Божий (собственное имя) с просьбой о прощении всех моих прегрешений.

Я очень сожалею, что в определенные жизненные моменты я отвернулся от тебя, но помню, что в такой трудный час я все равно ощущал Твою поддержку. Стремлюсь к пониманию и показываю свою любовь в молитве этой искренней, из глубины души исходящей.

Прошу Тебя, Господи, ради своего Сына Иисуса Христа, умершего и воскресшего ради счастливой жизни всех людей, прости мне все мои грехи, ведомые и неведомые, совершенные в минуты отчаяний или по неразумению.

Отец Всевышний, знаю я, что грехопадениями своими я нанес оскорбление всем Высшим силам, а также обидел много благоверных людей на земле. Прими в сию минуту мои искренние обещания, что я буду вести праведный образ жизни и проявлять свою любовь к ближним.

Я прошу помощи и поддержки Святого Духа, чтобы он указывал мне правильный жизненный путь в служение другим людям. Аминь.

Молитва на вынос плащаницы

Господи Иисусе Христе, Боже наш, дарующий милосердие и щедроты, милость Твоя безмерна, человеколюбие - огромно.

Мы, веруем в Тебя и припадаем к Твоему величию с душевным страхом и трепетом. Мы считаем себя недостойными рабами Твоими, приносим за милости Твои, оказанные нам, благодарение безграничное.

Почитаем Тебя, как Господа, Владыку мира и нашего благодетеля, славим, хвалим Тебя, молитву о милосердии возносим, припадая, снова благодарим!

Услышь нашу мольбу и дай нам преуспевать в любви к Тебе, к своим ближним и вести добродетельную жизнь. Аминь.