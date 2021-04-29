Как будут праздновать Пасху в Украине в 2021 году: данные опроса

Абсолютное большинство украинцев (92%) в 2021 году так или иначе планируют праздновать Пасху . Не будут праздновать лишь 6%, не определились - 2% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС .

Среди всего взрослого населения Украины каждый пятый (19%) планирует идти в церковь на Пасху, а 9% - принять участие во всенощной службе.

Большинство населения Украины не планируют идти в церковь на Пасху. Готовить дома пасхальные блюда планируют 69% населения Украины, молиться в семейном кругу - 5%, принимать гостей родственников дома - 19%.

Кроме того, среди всего населения Украины:

Поедут на кладбище-11%

Поедут в гости в пределах своего города-8%

Поедут в гости за пределы своего города - 5%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 13-15 апреля 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.