Как сделать глазурь на паску: самые простые и классные рецепты
Приближается светлый праздник Пасхи. Многие хозяйки собираются печь паски дома, но возникает вопрос, как сделать простую и вкусную глазурь, которая украсит эту праздничную выпечку.
В нашем материале ниже мы собрали простые рецепты глазури, которые обязательно вам пригодятся и понравяися.
Отметим очень важный момент, что паску надо покрывать глазурью, пока та еще теплая. Именно в этом случае вы получите желаемый эффект.
Классическая белая глазурь
Идеальный базовый вариант, который всегда актуален.
Вам понадобится
- 250 г сахарной пудры
- 2 яичных белка
- щепотка муки
- 1 ст. л лимонного сока
Взбейте при помощи миксера сахарную пудру, яичный белок. Добавьте лимонны сок и щепотку муки. На выходе у вас должна получиться густая масса, она не должна течь.
Белковая глазурь - классика, которая всегда в моде (фото: pixabay.com)
Сливочная глазурь
- 300 г сахара
- 250 мл сливок 20%-ной жирности
- 50 г сливочного масла
- 1 ч. л. ванильного сахара
Сахар смешайте со сливками и варить на слабом огне, не забывайте помешивать, варите 30 минут, пока не загустеет. В конце добавьте сливочное масло и ванильный сахар.
Шоколадная глазурь
Беспроигрышный вариант для любителей шоколада.
- Шоколад 100 г
- Сливки 50 г
Шоколад разломайте на кусочки, залейте сливками и поставьте на водяную баню. Держите на огне, пока масса не станет однородной. Количество сливок в процессе приготовления можете регулировать. Если считаете, что масса получилась густая, добавьте еще немного. Если наоборот – жидкая, добавьте еще шоколада. После нанесения шоколадной помадки на изделие, отправьте его в прохладное место, для более быстрого застывания.
Шоколадная глазурь - шикарный вариант для любителей сладкого (фото: pixabay.com)
Глазурь со сгущенкой
- 4 столовые ложки сухого молока
- 6 столовых ложек сгущённого молока
- 2 чайные ложки лимонного сока
Смешайте сухое молоко, сгущенку и лимонный сок до однородной консистенции. Масса должна быть довольно густой. Смажьте глазурью паски. Она застынет за несколько часов.
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