Как сделать глазурь на паску: самые простые и классные рецепты

Приближается светлый праздник Пасхи. Многие хозяйки собираются печь паски дома, но возникает вопрос, как сделать простую и вкусную глазурь, которая украсит эту праздничную выпечку.

В нашем материале ниже мы собрали простые рецепты глазури, которые обязательно вам пригодятся и понравяися.

Отметим очень важный момент, что паску надо покрывать глазурью, пока та еще теплая. Именно в этом случае вы получите желаемый эффект.

Классическая белая глазурь

Идеальный базовый вариант, который всегда актуален.

Вам понадобится

250 г сахарной пудры

2 яичных белка

щепотка муки

1 ст. л лимонного сока

Взбейте при помощи миксера сахарную пудру, яичный белок. Добавьте лимонны сок и щепотку муки. На выходе у вас должна получиться густая масса, она не должна течь.

Белковая глазурь - классика, которая всегда в моде (фото: pixabay.com)

Сливочная глазурь

300 г сахара

250 мл сливок 20%-ной жирности

50 г сливочного масла

1 ч. л. ванильного сахара

Сахар смешайте со сливками и варить на слабом огне, не забывайте помешивать, варите 30 минут, пока не загустеет. В конце добавьте сливочное масло и ванильный сахар.

Шоколадная глазурь

Беспроигрышный вариант для любителей шоколада.

Шоколад 100 г

Сливки 50 г

Шоколад разломайте на кусочки, залейте сливками и поставьте на водяную баню. Держите на огне, пока масса не станет однородной. Количество сливок в процессе приготовления можете регулировать. Если считаете, что масса получилась густая, добавьте еще немного. Если наоборот – жидкая, добавьте еще шоколада. После нанесения шоколадной помадки на изделие, отправьте его в прохладное место, для более быстрого застывания.

Шоколадная глазурь - шикарный вариант для любителей сладкого (фото: pixabay.com)

Глазурь со сгущенкой

4 столовые ложки сухого молока

6 столовых ложек сгущённого молока

2 чайные ложки лимонного сока

Смешайте сухое молоко, сгущенку и лимонный сок до однородной консистенции. Масса должна быть довольно густой. Смажьте глазурью паски. Она застынет за несколько часов.