Как сделать крашенки на Пасху без "химии": лучшие натуральные красители

Накануне великого праздника Пасхи украинцы заготавливают традиционную корзину, в состав которой кроме паски обязательно должны входить крашенки. Есть много способов украсить символ праздника - от термонаклеек до различных порошковых красителей. Последние делают яйца яркими, но есть риск наестся краски вместе с праздничным угощением.

В нашей статье предлагаем ознакомится с натуральными красителями, в которых можно сварить яйца. Какие способы кроме известной многим луковой шелухи существуют - читайте ниже в нашем материале.

Молотый кофе

На стакан воды нужно взять 4 чайные ложки (можно больше) кофе с горкой, довести раствор до кипения и проварить 10 минут. Процедить кофе от гущи, дать остыть. Затем проварить в растворе яйца в течение 7-10 минут.

Покрасить яйца можно от светло-кофейного до темно-кофейного цвета в зависимости от насыщенности раствора.

Свекольный сок

Одну большую свеклу или несколько небольших (выбираем темные корнеплоды) следует очистить, порезать на пластины или соломкой. Затем нужно отварить в небольшом количестве воды, процедить, остудить и проварить яйца в растворе 10 минут.

В некоторых рецептах советуют просто замочить сваренные яйца на три часа в свекольном соке.

Морковный и шпинатный сок

В свежевыжатом морковном (шпинатном) соке яйца рекомендуют проварить в течение 5-8 минут. Но некоторые хозяюшки советуют попросту натереть уже сваренные яйца соком морковки (шпината).

Синяя капуста

Нашинковать кочан синей капусты, добавить в емкость 250 мл горячей воды и замочить уже сваренные яйца в растворе на три часа (можно оставить на ночь в холодильнике). В ряде рецептов в раствор советуют добавить уксус.

Куркума

Взять 3 столовые ложки куркумы на 250 мл воды, и проварить яйца в этом растворе в течение 5-8 минут. На выходе должен получится насыщенный желтый цвет.

Фото: Способы покрасить яйца натуральными красителями

Уксус сделает цвет скорлупы насыщеннее

Положите яйца в кастрюлю, залейте их водой. Добавьте чайную ложку уксуса. Кипятите яйца 15 минут с натуральными красящими добавками.

Светло-красный - свекла или черника.

Оранжевый - лук.

Светло-желтый - апельсины или лимоны, морковь.

Желтый - куркума, скорлупа грецкого ореха.

Светло-зеленый - листья шпината, крапивы.

Зеленый - зеленые яблоки.

Синий - листья красной (синей) капусты.

Бежевый или коричневый - кофе.

Важно помнить, что на цвет и равномерность покраски будет влиять изначальный окрас и текстура скорлупы.