Лучшее видео сентября: кадры из освобожденной Балаклеи, которые вызывают слезы у всех

Украинские военные, которые вошли в освобожденную Балаклею, показали невероятное и очень символичное видео. Этот город в Харьковской области был под оккупацией россиян почти 6 месяцев.
Видео из Балаклеи назвали лучшим в сентябре и быстро начали распространять в соцсетях.
На кадрах ролика украинские военные срывают с билборда какую-то российскую рекламу с текстом "Мы с Россией один народ!", которую туда успели разместить в период оккупации.
А под этим изображением оказалась украинская картинка - с Тарасом Шевченко и строками из его стихотворения "Кавказ".
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся — поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
На видео видно, что украинские военные тоже удивлены. В комментариях украинцы высказались, что есть в этом какой-то символизм - убрать российские бумажки с триколором и снова вернуть на место Шевченко.
Также в комментариях отмечают, что это знаковое послание военным и всей украинской нации от Тараса Шевченко. И почти все украинцы признаются, что видео вызывает слезы.
Напомним, ранее мы писали о том, что 10 сентября над Балаклеей подняли украинский флаг.
А еще рассказывали о том, сколько населенных пунктов освободили военные на востоке Украины.