ua ru
Вс, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Официально наши. Какие населенные пункты уже освободили ВСУ на востоке (список)

Новина українською →
Украина, Воскресенье 11 сентября 2022 13:08
Официально наши. Какие населенные пункты уже освободили ВСУ на востоке (список) Фото: названы населенные пункты, которые официально освобождены от оккупантов на 11 сентября (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ продолжают свое успешное контрнаступление, в частности, в Харьковской области. Президент Владимир Зеленский рассказал что освобожденных населенных пунктов насчитывается уже 30, местные органы и военные один за другим публикуют факты подтверждения деоккупации, которая ежедневно набирает оборотов.

О том, какие именно населенные пункты уже официально свободны от российских захватчиков по состоянию на 11 сентября - собрало РБК-Украина в материале.

Харьковская область

Балаклея

8 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что город Балклея Харьковской области освободили от оккупантов. Глава государства опубликовал видео, на котором боец ВСУ подтверждает освобождение города от российских оккупантов.

Купянск

О деоккупации Купянска официально стало известно 10 сентября. Соответствующую информацию обнародовала советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова, об освобождении города написал и депутат Дергачевского городского совета Алексей Степаненко. Впоследствии спецназовцы СБУ зашли в Купянск и показали первые фотографии из города.

Волохов Яр

9 сентября бойцы Нацгвардии сообщили, что освободили от оккупантов Волохов Яр в Харьковской области и подняли украинский флаг в населенном пункте.

Шевенковое

Украинские бойцы подтвердили деоккупацию поселка городского типа Шевченково. В его освобождении принимала участие 112 Бригада территориальной обороны города Киева, которая и подтвердила это на странице в Facebook.

Артемовка

Военные 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили село Василенково, об этом стало известно 10 сентября из традиционного видеообращения главы государства Владимира Зеленского.

Василенково

В то время Зеленский сообщил и об освобождении села Артемовка, которые тоже деоккупировали бойцы 113-й отдельной бригады территориальной обороны.

Чкаловское

Прездиент Владимир Зеленский сообщил сегодня, что ВСУ освободили и Чкаловск в Харьковской области. 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого установила украинский флаг в населенном пункте

Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка

Эти населенные пункты мы охватили в одной строке, поскольку их освобождение сегодня официально подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и отметил, что украинские бойцы с начала сентября освободили уже 3000 кв км территорий и находятся уже в 50 километрах от границы с Россией.

Донецкая область

Озерное

Отметим, что кроме успешно освобожденнных десятков населенных пунктов Харьковской области, точно названий всех пока доподлинно не известно, стоит отметить и успех наших бойцов в Донецкой области.

Так, 8 сентября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ВСУ освободили Озерное на Славянском направлении. Президент Владимир Зеленский поблагодарил за это бойцов 63-го батальона 103-й бригады территориальной обороны.

Напомним, что сегодня Дергачевский городской совет обнародовал фото с украинским флагом в Казачьей Лопани, а глава общины Вячеслав Задоренко говорит, что оккупанты уже бегут "на Белгород", между тем международные аналитики предполагают, что Изюм уже освободили, или может быть освободят уже в течение следующих 48 часов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Харьков Война России против Украины
NEWS
ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро
ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире