Найкраще відео вересня: кадри зі звільненої Балаклії, які викликають сльози у всіх

На кадрах ролика українські військові зривають з білборда якусь російську рекламу з текстом "ми з Росією один народ!", яку туди встигли розмістити в період окупації.

А під цим зображенням опинилася українська картинка - з Тарасом Шевченком і рядками з його вірша "Кавказ".

І Вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся - поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

На відео видно, що українські військові теж здивовані. У коментарях українці висловилися, що є в цьому якийсь символізм - прибрати російські папірці з триколором і знову повернути на місце Шевченка.

Також у коментарях зазначають, що це знакове послання військовим і всій українській нації від Тараса Шевченка. І майже всі українці зізнаються, що відео викликає сльози.