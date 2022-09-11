Найкраще відео вересня: кадри зі звільненої Балаклії, які викликають сльози у всіх
Українські військові, які увійшли у звільнену Балаклію, показали неймовірне і дуже символічне відео. Це місто в Харківській області було під окупацією росіян майже 6 місяців.
Відео з Балаклії назвали найкращим у вересні й швидко почали поширювати в соцмережах.
На кадрах ролика українські військові зривають з білборда якусь російську рекламу з текстом "ми з Росією один народ!", яку туди встигли розмістити в період окупації.
А під цим зображенням опинилася українська картинка - з Тарасом Шевченком і рядками з його вірша "Кавказ".
І Вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
На відео видно, що українські військові теж здивовані. У коментарях українці висловилися, що є в цьому якийсь символізм - прибрати російські папірці з триколором і знову повернути на місце Шевченка.
Також у коментарях зазначають, що це знакове послання військовим і всій українській нації від Тараса Шевченка. І майже всі українці зізнаються, що відео викликає сльози.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 10 вересня над Балаклією підняли український прапор.
А ще розповідали про те, скільки населених пунктів звільнили військові на сході України.