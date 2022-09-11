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Найкраще відео вересня: кадри зі звільненої Балаклії, які викликають сльози у всіх

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Балаклія, Неділя 11 вересня 2022 14:55
Найкраще відео вересня: кадри зі звільненої Балаклії, які викликають сльози у всіх Фото: над Балаклією ЗСУ підняли український прапор (facebookcom MinistryofDefence UA)
Автор: Анна Шиканова

Українські військові, які увійшли у звільнену Балаклію, показали неймовірне і дуже символічне відео. Це місто в Харківській області було під окупацією росіян майже 6 місяців.

Відео з Балаклії назвали найкращим у вересні й швидко почали поширювати в соцмережах.

На кадрах ролика українські військові зривають з білборда якусь російську рекламу з текстом "ми з Росією один народ!", яку туди встигли розмістити в період окупації.

А під цим зображенням опинилася українська картинка - з Тарасом Шевченком і рядками з його вірша "Кавказ".

І Вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!

На відео видно, що українські військові теж здивовані. У коментарях українці висловилися, що є в цьому якийсь символізм - прибрати російські папірці з триколором і знову повернути на місце Шевченка.

Також у коментарях зазначають, що це знакове послання військовим і всій українській нації від Тараса Шевченка. І майже всі українці зізнаються, що відео викликає сльози.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 10 вересня над Балаклією підняли український прапор.

А ще розповідали про те, скільки населених пунктів звільнили військові на сході України.

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