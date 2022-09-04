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Лучшее тесто на вареники и пельмени, выбранное в результате тестирования (видео)

Новина українською →
Воскресенье 04 сентября 2022 10:59
Лучшее тесто на вареники и пельмени, выбранное в результате тестирования (видео) Фото: Как приготовить тесто на пельмени или вареники (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Выбрать рецепт теста на пельмени или вареники - это как выбрать машину, которая будет служить годами. Такое тесто должно быть одновременно нежным, крепким и простым в приготовлении.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Всип перцю".

Автор видео уверяет, что этот рецепт проверен многими тестированиями.

Ингредиенты (рассчитано на 45 вареников):

  • Мука универсальная - 300 г
  • Вода - 150 г (50% от массы муки) для более легкого замеса, или 135 г (45% от массы муки) для более тяжелого замеса, но более послушных вареничек
  • Масло растительное - 9 г (3% от массы муки), если хотите очень тонкое тесто, или же без масла если хотите безропотнее тесто
  • Соль - 4,5 г (1,5% от массы муки)

Краткое описание приготовления

Взвесить все ингредиенты. Вскипятить воду. Всыпать соль в муку и размешать.

Влить масло в муку. Влить кипяток в муку, одновременно взвешивая эту воду.

Перемешать, пока не останется свободной мелкой муки. Перемесить до момента, пока эта разнородная масса соединится в одно целое. Оставить на 10 мин, накрыв.

Хорошо перемять в течение 3 минут, убеждаясь что масса стала однородной без грубых вкраплений. Оставить на 15 мин, накрыв.

Оторвать кусок теста и сформировать "колбаску" в диаметре 2 см. Отрезать несколько сегментов длиной 2 см каждый. Раскатать на варенички (пельмени), не подсыпая муки. Подсыпка муки нужна лишь в случае, когда тесто приготовлено заранее и его вытащили из холодильника.

Наполнить варенички вашей любимой начинкой и сварить. Этому тесту хватает 5 минут, с момента когда они поднялись, до момента когда тесто сварено.

Смотрите ниже на видео все нюансы работы с таким тестом:

Ранее мы писали, как налепить 100 пельменей за 20 минут без пельменницы.

Также читайте, что добавить в воду при варке чтобы пельмени получились очень вкусными.

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пельмени тесто
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