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Найкраще тісто на вареники і пельмені, обране в результаті тестування (відео)

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Неділя 04 вересня 2022 10:59
Найкраще тісто на вареники і пельмені, обране в результаті тестування (відео) Фото: Як приготувати тісто на пельмені чи вареники (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Вибрати рецепт тіста на пельмені чи вареники - це як вибрати машину, яка служитиме роками. Таке тісто має бути водночас ніжним, міцним і простим в приготуванні.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Всип перцю".

Автор відео запевняє, що цей рецепт перевірений багатьма тестуваннями.

Інгредієнти (розраховано на 45 вареників):

  • Борошно універсальне - 300 г
  • Вода - 150 г (50% від маси борошна) для легшого замісу, або 135 г (45% від маси борошна) для важчого замісу, але слухняніших вареничок
  • Олія - 9 г (3% від маси борошна), якщо хочете дуже тонке тісто, або ж без олії якщо хочете слухняніше тісто
  • Сіль - 4,5 г (1,5% від маси муки)

Короткий опис приготування

Зважте всі інгредієнти. Закип'ятити воду. Всипати сіль в борошно і розмішати.

Влити олію в борошно. Влити окріп в борошно, одночасно зважуючи ту воду.

Перемішати, доки не залишиться вільної дрібної муки. Перемісити до моменту, доки оця різнорідна маса з'єднається в одне ціле. Залишити на 10 хв, накривши.

Добре перем'яти протягом 3 хвилин, переконуючись що маса стала однорідною без грубих вкраплень. Залишити на 15 хв, накривши.

Відірвати шматок тіста і сформувати "ковбаску" в діаметрі 2 см. Відрізати декілька сегментів довжиною 2 см кожен. Розкачати на варенички (пельмені), не підсипаючи муки. Підсипання муки потрібно лише у випадку, коли тісто приготоване завчасно і його витягнули з холодильника.

Наповнити варенички вашою улюбленою начинкою і зварити. Цьому тісту вистачає 5 хвилин, з моменту коли вони піднялися, до моменту коли тісто зварене.

Дивіться нижче на відео всі нюанси роботи з таким тістом:

Раніше ми писали, як наліпити 100 пельменів за 20 хвилин без пельменниці.

Також читайте, що додати у воду при варінні, щоб пельмені вийшли дуже смачними.

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пельмени тесто
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