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Их лучше не покупать. Названы самые вредные сорта хлеба

Фото: Какой хлеб считается самым вредным (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Несмотря на то, что в продуктовом магазине можно найти много полезного хлеба, существует множество ультра-обработанных булочных изделий, которые могут привести к увеличению веса.

Об этом рассказали эксперты в издании Eat this, not That.

Какой хлеб самый вредный

В рафинированном, ультраобработанном хлебе мало клетчатки, много простых углеводов. Также он может содержать добавленный сахар, а еще в него добавляют растительные масла и консерванты!

Если вы беспокоитесь о своем здоровье, вам стоит знать, какие буханки хлеба не стоит покупать, так как в них слишком много обработанных углеводов. Это со временем может привести к воспалительным реакциям.

На первом месте по вредности стоит - белый пшеничный хлеб из рафинированной муки. Он состоит из рафинированных углеводов, которые при регулярном употреблении вызывают сильное воспаление и вредны для здоровья в целом.

На втором месте - сладкий хлеб с корицей. Лучше вообще исключить потребление такого продукта, ибо в нем огромное количество добавленного сахара.

Интересно, что цельнозерновой хлеб изготавливается из измельченных, но не просеянных зерен, в том числе в готовый продукт попадает и оболочка зерна, в которой содержатся полезные для нашего организма вещества - витамины В и Е, а также клетчатка.

Однако, несмотря на пользу, диетологи рекомендуют с осторожностью употреблять цельнозерновой хлеб. Он является сложным и грубым для переваривания продуктом и не показан людям со слабой пищеварительной системой, так как может привести к осложнению болезней.

Так какой же хлеб есть?

Самым диетическим хлебом можно назвать ржаной. Он низкокалорийный (165 ккал) и содержит в три раза больше клетчатки, чем пшеничный. Он лучше усваивается организмом и благотворно влияет на процесс ускорения обмена веществ и усвоения ценнейших микроэлементов.

Вам будет интересно узнать о простом трюке, который надолго сохранит хлеб свежим.

Также читайте, какой хлеб на самом деле портит фигуру.

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Хлеб