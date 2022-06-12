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Дрожжевой на закваске? Какой хлеб на самом деле портит фигуру

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Воскресенье 12 июня 2022 14:15
Дрожжевой на закваске? Какой хлеб на самом деле портит фигуру Фото: вреден ли дрожжевой хлеб (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Дрожжевой хлеб уже давно признан врагом фигуры чуть ли не номер один. Однако, как оказалось, это миф. Так же как и миф, что хлеб на закваске - полезный. Ведь полезность и вредность хлеба определяется совсем другими факторами.

Об этом рассказал известный тренер и блогер Виктор Мандзяк.

Эксперт говорит, что как дрожжевой, так и на закваске, хлеб - одинаково вредны для фигуры, если его испекли из "белой муки", добавилиного сахара и трансжиров вроде маргарина.

Дрожжей в испеченном хлебе на самом деле нет

Как это так, удивитесь вы. Пекарские дрожжи, то есть грибы saccharomyces cerevisiae погибают уже при температуре 50 градусов. Конечно же, хлеб печется при значительно более высокой температуре.

Поэтому фраза "расти, как на дрожжах" справедлива лишь для хлеба, да и то до достижения его в духовке или печи 50-ти градусов.

Вестись на фразу "бездрожжевой хлеб" или "на закваске" нет смысла, если такой хлеб подслащен, испечен на трансжирах да еще и приготовленный из белой муки.

"Дрожжевой хлеб или на закваске - нет никакого значения ни для здоровья, ни для фигуры", - пишет Виктор Мандзяк.

Какой же хлеб можно есть

Имеет значение, из какой муки хлеб выпекается. Лучше всего - из цельнозерневой. В нем не должно быть сахара и вредных жиров. Конечно, это не значит, что надо съедать буханку за один присест. Все хорошо, что в меру!

Ранее тренер рассказал, как есть все и при этом не набирать вес.

Также мы писали, что надо есть до и после тренировки, чтобы эффективно сжигать жир.

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