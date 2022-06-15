Простой трюк, который надолго сохранит хлеб свежим: никакой плесени и сухарей
Хлеб относится к продуктам с коротким сроком годности и быстро плесневеет или черствеет, становясь непригодным к употреблению. Но есть простой трюк, который позволит сохранить изделие свежим и вкусным дольше.
Как это сделать - читайте ниже в нашем материале Styler ниже.
Как пишет Daily Express, благодаря простому образу жизни хлеба можно продлить на две-три недели.
Для этого нам понадобится свежий сельдерей, а именно его стебли. Две "палочки" овоща следует добавить в пакет с хлебом, чтобы продлить срок его хранения. Чтобы хлеб хранился максимально долго, его (вместе с сельдереем в пакете) следует поместить в холодильник. Тогда ему точно ничего не страшно.
Хотя это может показаться странным способом, способ действительно работает. Дело в том, что хлеб впитывает влагу из сельдерея, оставаясь мягким.
Другие способы хранения хлеба
в Госпотребслужбы говорят, что для поддержания высокого качества хлебобулочных изделий в течение нескольких дней, важно помнить о таком:
- Теплый хлеб запрещено упаковывать, необходимо дождаться, пока он остынет. Иначе в пакете будет много влаги и хлеб быстро заплесневеет.
- Батоны из муки разного сорта нужно хранить отдельно. У каждого из них своя микрофлора, причем одна всегда негативно влияет на другую.
- Несмотря на то, что хлеб принято резать с конца, оптимальным вариантом является противоположный подход - с середины. Если изначально разрезать любую разновидность хлебобулочных изделий по центру, можно значительно продлить срок годности пищевого компонента.
Ранее мы писали, что пельмени никогда не развалятся, если добавить всего один компонент.
Также сообщалось, что произойдет с организмом, если часто есть куриные яйца.